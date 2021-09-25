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«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
spartak.com  /  официальный сайт фк «Спартак»

Москва, 25 сентября. Московский «Спартак» победил «Уфу» со счетом 2:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл Эзекьель Понсе, голевую передачу на свой счет записал Зелимхан Бакаев. Преимущество красно-белых закрепил Квинси Промес, отличившийся на 29-й минуте. «Уфа» не смогла сократить отставание в счете, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев, пишет RT.

По итогам девятого тура РПЛ красно-белые имеют в своем активе 13 очков и расположились на восьмой строчке турнирной таблицы. Футболисты «Уфы» занимают 13-е место с восемью очками в копилке.

В рамках восьмого тура РПЛ прошло столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча московских команд завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

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