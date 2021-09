Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон

Лос-Анджелес, 25 сентября. Третий сезон сериала «Сексуальное просвещение» стартовал только 17 сентября, а Netflix уже объявил о продолжении. Четвертая часть шоу о проблемах подростков выйдет в 2022 году.

Представители стриминговой платформы Netflix объявили о продлении сериала на четвертый сезон на своем первом мероприятии для фанатов TUDUM. Похоже, продюсеры остались довольны рейтингами третьей части «Сексуального просвещения», которая вышла 17 сентября. Премьера нового сезона ожидается в следующем году, однако точной даты Netflix пока не озвучил.

