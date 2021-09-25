Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон

Лос-Анджелес, 25 сентября. Третий сезон сериала «Сексуальное просвещение» стартовал только 17 сентября, а Netflix уже объявил о продолжении. Четвертая часть шоу о проблемах подростков выйдет в 2022 году.

Представители стриминговой платформы Netflix объявили о продлении сериала на четвертый сезон на своем первом мероприятии для фанатов TUDUM. Похоже, продюсеры остались довольны рейтингами третьей части «Сексуального просвещения», которая вышла 17 сентября. Премьера нового сезона ожидается в следующем году, однако точной даты Netflix пока не озвучил.

Breaking News out of #TUDUM!



Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG — Netflix (@netflix) September 25, 2021

Дебютный сезон британского комедийно-драматического сериала «Сексуальное просвещение» вышел в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг замкнутого подростка Отиса Милберна, живущего со своей матерью Джин — известным специалистом по сексологии. Парень знакомится с крутой одноклассницей Мэйв, и вместе они начинают консультировать школьников по вопросам половой жизни за деньги.

Первые серии получили хорошие оценки критиков и зрителей. Эксперты назвали «Сексуальное просвещение» веселой и честной комедией, наполненной откровенными разговорами об интимной стороне жизни подростков и их родителей.

Представители Netflix ранее отказались извиняться перед грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. Скандал между известным гроссмейстером и стриминговой платформой разгорелся после выхода сериала «Ход королевы».