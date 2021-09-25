Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области

Тверь, 25 сентября. Экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отработали полеты с ведением тренировочных боев под Тверью.

Согласно информации Минобороны РФ, пилоты истребителей-перехватчиков выполнили полеты с фотострельбой на малых и предельно малых высотах. Также экипажи осуществили перехват, поразили беспилотные и пилотируемые цели, после чего успешно ушли от атаки авиации условного врага.

Помимо этого, летчики потренировались во взаимодействии с радиотехническими и зенитно-ракетными подразделениями объединения, проработав вопросы аэронавигации. Всего в учениях было задействовано более 20 единиц авиатехники и свыше 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

Ранее специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа провели спецучения в рамках контрольной проверки по итогам маневров «Запад-2021». К маневрам были привлечены 500 специалистов РХБЗ, а также порядка 120 единиц вооружения и специальной техники.