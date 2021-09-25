Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов

Санкт-Петербург, 25 сентября. Тренировка по противодействию условным террористам состоялась на территории вертолетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, основной целью учений была отработка действий военнослужащих соединений и воинских частей вместе с оперативными группами органов МВД и МЧС территориального гарнизона.

По легенде маневров, условная террористическая группа попыталась захватить вертолет на аэродроме. Помимо военнослужащих, для оказания сопротивления и блокирования действий «противника» на место прибыла оперативная группа антитеррора, а также подразделение полиции и наряд ДПС.

В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Стоит отметить, что ранее подразделения Западного военного округа принимали активное участие в стратегических российско-белорусских маневрах «Запад-2021». В частности, боевая авиация округа уничтожила опорные пункты условного противника.