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Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
Pr Scr youtube.com  /  @Минобороны России

Париж, 25 сентября. Новая южнокорейская ракета, которая, скорее всего, является копией российского «Оникса», представляет серьезную угрозу китайскому флоту, сообщает французское издание Naval News.

Военные эксперты обратили внимание, что снаряд, созданный Южной Кореей, практически полностью копирует боеприпас П-800 (экспортный вариант «Яхонт»), производимый в России. Такие выводы были сделаны на основе проведенных испытаний новой ракеты. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи.

Французские журналисты отмечают, что снаряд способен поразить крупногабаритные корабли, включая авианосцы. Кроме этого, внешне боеприпас очень похож на российский «Оникс».

«Это подтверждает более ранние слухи о том, что южнокорейские военные работают над созданием сверхзвуковой крылатой ракеты с использованием российских технологий», – констатируют аналитики.

В данный момент Южная Корея не разглашает точные технические характеристики новой ракеты. Однако авторы статьи считают, что она уступает «Яхонту» не только по размерам, но и по мощности. Тем не менее, южнокорейский «убийца авианосцев» станет настоящей угрозой китайскому флоту, уверены в Naval News.

Ранее сообщалось, что Сеул начнет массовое производство и поставку на вооружение новейших ракет для подводных лодок уже в 2022 году.

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россия китай оникс корея авианосцы
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