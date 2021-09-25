Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца

Вашингтон, 25 сентября. Пентагон планирует использовать добытую в космосе энергию Солнца для обеспечения электричеством свои военные базы. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Американские военные базы потребляют большое количество электроэнергии. При этом расположение некоторых военных объектов делает невозможным прямое электроснабжение или транспортировку топлива для генерации электричества, передает «ПолитРоссия».

Специалисты исследовательской лаборатории ВВС США предложили добывать энергию Солнца на орбите и отправлять ее на Землю. По их мнению, установленные на американских спутниках солнечные батареи могут осуществлять сбор энергии на орбите и передавать ее на Землю. Проект беспроводной передачи солнечной энергии из космоса назвали Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR).

Специалисты отмечают, что для беспроводной передачи энергии ее необходимо преобразовать в радиочастотное излучение. При этом основным препятствием для реализации проекта является громоздкое оборудование, которое невозможно отправить в космос.

Ранее в Пентагоне сообщили об успешных испытаниях баллистической ракеты Trident II. Пуск ракеты был совершен с борта атомной подводной лодки ВМС США USS Wyoming.