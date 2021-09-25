Подписчики призвали Викторию Боню быть скромнее после смелого фото в купальнике

Москва, 25 сентября. Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня опубликовала новый смелый снимок, который спровоцировал критику в адрес знаменитости со стороны поклонников.

Пикантная фотография звезды «Дома-2» появилась на ее странице в Instagram. На снимке Боня позирует в темных очках и слитном изумрудном купальнике, стоя в воде. Знаменитость приняла призывную позу на фото, прогнув спину так, чтобы подписчики могли рассмотреть ее ягодицы.

«Хочется снова поплавать в теплом море», — написала телеведущая.

Однако не все фолловеры модели оценили ее новый снимок. Например, одна из подписчиц отметила, что Боня не найдет обеспеченного мужа, демонстрируя всем свои ягодицы.

«Скромнее! Миллионеры берут в жены скромных!» — призвала блогера пользовательница Instagram. «Моя жопа, могу сама с ней разобраться?» — резко ответила звезда.

Среди подписчиков телеведущей нашлись и те, кто увидел на ее снимке признаки фотошопа. По мнению этих поклонников, знаменитость пытается приукрасить свою фигуру в кадре.

«Когда нет ни попы, ни талии, но очень хочется: ракурс+фотошоп+«щас спина сломается»», — отметила одна из подписчиц модели.

Напомним, Виктория Боня стала одной из участниц нового шоу «Звезды в Африке», однако испытания на проекте оказались для нее слишком сложными. Например, телеведущая закатила истерику из-за еды.