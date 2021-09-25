Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:26
21:23
Политика
Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
Все новости

Подписчики призвали Викторию Боню быть скромнее после смелого фото в купальнике
Шоу-бизнес
Подписчики призвали Викторию Боню быть скромнее после смелого фото в купальнике
Prt Scr instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 25 сентября. Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня опубликовала новый смелый снимок, который спровоцировал критику в адрес знаменитости со стороны поклонников.

Пикантная фотография звезды «Дома-2» появилась на ее странице в Instagram. На снимке Боня позирует в темных очках и слитном изумрудном купальнике, стоя в воде. Знаменитость приняла призывную позу на фото, прогнув спину так, чтобы подписчики могли рассмотреть ее ягодицы.

«Хочется снова поплавать в теплом море», — написала телеведущая.

Однако не все фолловеры модели оценили ее новый снимок. Например, одна из подписчиц отметила, что Боня не найдет обеспеченного мужа, демонстрируя всем свои ягодицы.

«Скромнее! Миллионеры берут в жены скромных!» — призвала блогера пользовательница Instagram.

«Моя жопа, могу сама с ней разобраться?» — резко ответила звезда.

Среди подписчиков телеведущей нашлись и те, кто увидел на ее снимке признаки фотошопа. По мнению этих поклонников, знаменитость пытается приукрасить свою фигуру в кадре.

«Когда нет ни попы, ни талии, но очень хочется: ракурс+фотошоп+«щас спина сломается»», — отметила одна из подписчиц модели.

Напомним, Виктория Боня стала одной из участниц нового шоу «Звезды в Африке», однако испытания на проекте оказались для нее слишком сложными. Например, телеведущая закатила истерику из-за еды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Подписчики призвали Викторию Боню быть скромнее после смелого фото в купальнике
instagram боня знаменитости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru