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Отважный енот из Белгородской области обрел новый дом

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:54
Общество
Отважный енот из Белгородской области обрел новый дом
pixabay.com

Белгород, 25 сентября. Сотрудница Лебединского горно-обогатительного комбината Наталья Кочкина приютила у себя дома брошенного на произвол судьбы енота.

Этим летом рабочие из деревни Губкино нашли енота, которого выбросили на улицу его хозяева. Экзотическое животное забралось на верхушку дерева и отказывалось слазить вниз.

Сотрудникам ГОКа удалось поймать енота. Позже малыша передали в мини-зоопарк «Чудо-Юдо-Град». Пока зверь проходил реабилитацию, ему подыскивали новый дом.

В конечном итоге сотрудница Лебединского ГОКа Наталья Кочкина забрала брошенного енота к себе домой и назвала Гошей. Женщина живет за городом в большом доме. Кроме енота в ее семье живут кошки, рыбки, попугай и несколько собак.

В середине июля отважный енот из Белгорода спас березу от спила в Белгородской области. Днем рабочие приехали в поселок для плановой вырубки дерева. Однако в этот момент навстречу им внезапно выбежал енот. Отважный зверек перебежал через дорогу, и в одно касание взлетел на верхушку дерева.

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