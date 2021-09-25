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Лавров упрекнул коллег из ЕС за оскорбительное отношение к правительству Мали

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 21:15
Весь мир
Лавров упрекнул коллег из ЕС за оскорбительное отношение к правительству Мали
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 76-й сессии Генссамблеи ООН. Он осудил заявления политиков Евросоюза.

«Как мне вот сказал Жозеп Боррель: вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал. Если уж он хочет говорить на эти темы, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и Российской Федерации. Как минимум в том, что касается борьбы с терроризмом не только в Мали, но и в целом Сахаро-Сахельском регионе. 

А говорить, что «я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите» не стоит. Во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров, ну и во-вторых, так вообще разговаривать ни с кем нельзя» — заявил Лавров.

Дипломат также ответил на вопросы касаемо деятельности «ЧВК Вагнера» в африканской республике. По его словам, правительство Мали имеет полное право самостоятельно выбирать партнеров, а инструменты обеспечения нацбезопасности суверенного государства не касаются иностранных акторов.

«Малийские власти оценили собственные способности, как недостаточные без внешней поддержки. И поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании. Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, легитимным правительством, и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов».

Лавров упрекнул коллег из ЕС за оскорбительное отношение к правительству Мали
Prt Scr youtube.com  /  Slava Kravchuk - Африка на колесах

Лавров обратил внимание на то, что Москва оказывает всестороннюю поддержку Мали, в том числе и на высшем уровне:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи Мали. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

В заключение Лавров добавил, что отношения между Россией и Мали не должны вызывать никаких вопросов у международной общественности.
 

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