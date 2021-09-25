Бывшая жена Павла Мамаева жалеет, что ждала футболиста из тюрьмы

Москва, 25 сентября. Модель Алана Мамаева пожалела, что помогала экс-супругу, полузащитнику клуба «Ростов» Павлу Мамаеву во время его тюремного заключения. Футболист отбывал срок за избиение человека.

Когда Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным оказались в тюрьме, он начал слать жене трогательные письма, где клялся в любви и верности. Модель не раз ловила мужа на изменах и после скандального суда была готова с ним развестись. Однако послания, которые присыла Мамаев из СИЗО заставили ее передумать.

Как вспоминает сейчас Алана, тогда она верила, что после освобождения супруг изменится. Крепкой семьи не получилось — после выхода из тюрьмы полузащитник «Ростова» завел интрижку с Надеждой Санько. Очередного предательства модель мужу простить не смогла и подала на развод. Недавно на своей странице в Instagram она призналась, что жалеет о помощи футболисту во время его заключения.

«Да, я жалею, что помогала ему. Надо было дать утонуть ему в этом дерьме», — эмоционально написал Алана Мамаева.

По словам модели, настоящим ударом стали для нее не интрижки спортсмена на стороне, а его отказ от родительских прав, которые он обещал оформить на ее сына от первого брака. Как утверждает Алана Мамаева, только после разрыва с футболистом она узнала, что тот жестоко обращался с ребенком.

Девушка намерена судиться со спортсменом и заставить его платить алименты на их общую дочь Алису. Адвокаты игрока «Ростова» пытаются урегулировать вопрос без суда, однако Алана не принимает условия мирового соглашения по разделу имущества и алиментам.