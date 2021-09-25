Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:25
21:23
Политика
Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
Все новости

Бывшая жена Павла Мамаева жалеет, что ждала футболиста из тюрьмы
Шоу-бизнес
Бывшая жена Павла Мамаева жалеет, что ждала футболиста из тюрьмы
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 25 сентября. Модель Алана Мамаева пожалела, что помогала экс-супругу, полузащитнику клуба «Ростов» Павлу Мамаеву во время его тюремного заключения. Футболист отбывал срок за избиение человека.

Когда Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным оказались в тюрьме, он начал слать жене трогательные письма, где клялся в любви и верности. Модель не раз ловила мужа на изменах и после скандального суда была готова с ним развестись. Однако послания, которые присыла Мамаев из СИЗО заставили ее передумать.

Как вспоминает сейчас Алана, тогда она верила, что после освобождения супруг изменится. Крепкой семьи не получилось — после выхода из тюрьмы полузащитник «Ростова» завел интрижку с Надеждой Санько. Очередного предательства модель мужу простить не смогла и подала на развод. Недавно на своей странице в Instagram она призналась, что жалеет о помощи футболисту во время его заключения.

«Да, я жалею, что помогала ему. Надо было дать утонуть ему в этом дерьме», — эмоционально написал Алана Мамаева.

По словам модели, настоящим ударом стали для нее не интрижки спортсмена на стороне, а его отказ от родительских прав, которые он обещал оформить на ее сына от первого брака. Как утверждает Алана Мамаева, только после разрыва с футболистом она узнала, что тот жестоко обращался с ребенком.

Девушка намерена судиться со спортсменом и заставить его платить алименты на их общую дочь Алису. Адвокаты игрока «Ростова» пытаются урегулировать вопрос без суда, однако Алана не принимает условия мирового соглашения по разделу имущества и алиментам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Павла Мамаева жалеет, что ждала футболиста из тюрьмы
футбол мамаев развод мамаева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru