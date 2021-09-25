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Марина Федункив едва не «закопала» себя из-за проблем с алкоголем
Шоу-бизнес
Марина Федункив едва не «закопала» себя из-за проблем с алкоголем
instagram.com  /  @marina_phedunkiv

Москва, 25 сентября. Звезда юмористического шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив призналась, что в прошлом у нее были проблемы с алкогольными напитками.

Известной актрисе доводилось переживать непростые периоды. Знаменитость неоднократно сталкивалась с проблемами в личной жизни. Например, первый возлюбленный Федункив, с которым она жила, неоднократно изменял ей.

Следующий избранник юмористки страдал от пагубных привычек — мужчина злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. В какой-то момент артистка и сама пристрастилась к спиртному.

«Было такое, что я выпивала, но для меня это не было спасением», — поделилась Федункив в программе «Однажды...» на канале НТВ.

По словам звезды «Реальных пацанов», от алкоголя ей становилось только хуже. В состоянии опьянения актриса давала волю эмоциям, но в тот момент она испытывала не самые радужные чувства, поэтому рыдала еще сильнее.

«Я понимала, что так себя закопаю. То есть, этот метод был не для меня», — пояснила знаменитость.

Постепенно жизнь Федункив наладилась, а не так давно она сыграла свадьбу с молодым итальянцем Стефано Маджи. Пока звезда Comedy Woman счастлива в браке. Артистка отмечала, что некоторыми чертами характера супруг напоминает ей отца.

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актриса федункив comedy woman
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