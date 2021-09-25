Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:25
21:23
Политика
Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
Все новости

Дочь Сергея Бодрова удостоена награды за роль в фильме «Море волнуется раз»
Общество
Дочь Сергея Бодрова удостоена награды за роль в фильме «Море волнуется раз»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Сочи, 25 сентября. Дебют Ольги Бодровой в большом кино ознаменовался победой на 32-м фестивале «Кинотавр». Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего получила приз за лучшую женскую роль.

Ольга Бодрова исполнила главную роль в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Премьера картины состоялась в рамках сочинского фестиваля «Кинотавр». Кинокритики отметили, что фильм получился весьма специфическим и способным вызвать у зрителей множество вопросов.

За свою игру 23-летняя артистка получила приз за лучшую женскую роль. Бесспорно, у Бодровой получился выдающийся дебют в большом кино, особенно учитывая, что ее партнером по площадке были такие маститые актеры, как Юлия Ауг и Андрей Смоляков. Киновед Кирилл Разлогов положительно оценил работу дочери Сергея Бодрова — младшего, но отметил, что она всегда будет нести на себе «тяжесть сравнений с отцом».

По сюжету фильма «Море волнуется раз» героиня Оли Бодровой вместе с возлюбленным живет в лесу и переживает тяжелые с эмоциональной точки зрения времена. Ситуацию осложняют странные сновидения девушки, а также странная немолодая пара, которую она и ее парень однажды встретили в лесу.

До съемок у Хомерики Бодрова сыграла лишь в короткометражном фильме «Конфронтация», а также исполнила эпизодическую роль в картине «Калашников». Именно поэтому, отмечает сама актриса, главная роль в «Море волнуется раз» — для нее не просто дебют в большом кино, а значимая и трепетная работа. В интервью она призналась, что за время съемок вся команда стала настоящей семьей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дочь Сергея Бодрова удостоена награды за роль в фильме «Море волнуется раз»
кино бодров кинотавр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru