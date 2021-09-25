Дочь Сергея Бодрова удостоена награды за роль в фильме «Море волнуется раз»

Сочи, 25 сентября. Дебют Ольги Бодровой в большом кино ознаменовался победой на 32-м фестивале «Кинотавр». Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего получила приз за лучшую женскую роль.

Ольга Бодрова исполнила главную роль в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Премьера картины состоялась в рамках сочинского фестиваля «Кинотавр». Кинокритики отметили, что фильм получился весьма специфическим и способным вызвать у зрителей множество вопросов.

За свою игру 23-летняя артистка получила приз за лучшую женскую роль. Бесспорно, у Бодровой получился выдающийся дебют в большом кино, особенно учитывая, что ее партнером по площадке были такие маститые актеры, как Юлия Ауг и Андрей Смоляков. Киновед Кирилл Разлогов положительно оценил работу дочери Сергея Бодрова — младшего, но отметил, что она всегда будет нести на себе «тяжесть сравнений с отцом».

По сюжету фильма «Море волнуется раз» героиня Оли Бодровой вместе с возлюбленным живет в лесу и переживает тяжелые с эмоциональной точки зрения времена. Ситуацию осложняют странные сновидения девушки, а также странная немолодая пара, которую она и ее парень однажды встретили в лесу.

До съемок у Хомерики Бодрова сыграла лишь в короткометражном фильме «Конфронтация», а также исполнила эпизодическую роль в картине «Калашников». Именно поэтому, отмечает сама актриса, главная роль в «Море волнуется раз» — для нее не просто дебют в большом кино, а значимая и трепетная работа. В интервью она призналась, что за время съемок вся команда стала настоящей семьей.