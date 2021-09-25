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Политолог Солонников объяснил желание Путина оставить Володина во главе Госдумы
Политика
Политолог Солонников объяснил желание Путина оставить Володина во главе Госдумы
Федеральное агентство новостей  / 

Законотворчество в российском государстве представляет собой тихий, спокойный и управляемый процесс. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-беседы с руководством партий, прошедших по результатам выборов в Государственную думу VIII созыва, предложил им сохранить Вячеслава Володина в кресле спикера нижней палаты парламента. По словам главы государства, тот вполне достоин, чтобы вновь возглавить столь важный орган власти, как ГД. При этом Путин подчеркнул, что его слова являются лишь советом и просьбой, а решение лидеры партий должны принять самостоятельно.

«Мы видим, как неохотно наш президент меняет кадры в руководстве и регионов, и страны в целом, в различных отраслях ее жизнедеятельности, — заметил Солонников. — В лучшем случае происходит ротация — когда крупные руководители меняются между собой служебными креслами. Это стиль управления нашей страной, который мы видим на протяжении последних десятилетий. Так что если Володин попал в одно из таких кресел, никаких больших провалов за ним не числится, то он будет продолжать в нем оставаться».

Политолог Солонников объяснил желание Путина оставить Володина во главе Госдумы
politexpert.net  / politexpert.net

Вместе с тем политолог предположил, что изменения в управлении как Государственной думой, так и «Единой Россией» назрели, им «неплохо бы уже и случиться».

«Но президенту, конечно, виднее, — добавил эксперт. — Он считает, что Госдума вполне справляется со своими обязанностями, а его партия сохраняет статус ведущей политической силы в стране (что, в общем-то, именно так). Путина в этой ситуации все устраивает: он сохраняет все как есть. В нижней палате парламента сохраняется спокойствие и нет конфликтов, она не находится в состоянии фронды с правительством. Тихий, спокойный, управляемый процесс. Никаких неожиданностей и никаких рисков. А раз так, то зачем что-либо менять в нем?»

Ранее Виталий Милонов поприветствовал отказ Захара Прилепина от депутатского мандата в Госдуме.

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Все новости / Политика / Политолог Солонников объяснил желание Путина оставить Володина во главе Госдумы
путин россия госдума володин солонников
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