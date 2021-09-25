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Фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз» получил главный приз «Кинотавра»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:38
Общество
Фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз» получил главный приз «Кинотавра»
Кадр из фильма «море волнуется раз»

Сочи, 25 сентября. Заключительный день фестиваля «Кинотавр» проходит в Сочи 25 сентября. Организаторы подводят итоги, главный приз достался фильму режиссера Николая Хомерики.

Драма «Море волнуется раз» набрала самое большое количество голосов в финальный день «Кинотавра». Фильм признали лучшим. Награду за режиссерскую работу получил Владимир Мункуев, снявший фильм «Нуучча», который также был представлен в конкурсной программе.

За лучшую мужскую роль в фильме «Подельники» на «Кинотавре» отметили Павла Деревянко. Приз за лучшую женскую роль вручили дочери Сергея Бодрова — младшего Ольге Бодровой. Она снялась в фильме Николая Хомерики.

Приз за лучший сценарий получили Алексей Чупов и Наташа Меркулова. Они работали над драмой «Капитан Волконогов бежал», которая стала фаворитом у зрителей.

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фильм кинотавр хомерики море волнуется раз
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