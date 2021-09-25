Главный инженер «Водостока» рассказал о принятых мерах для проведения «Формулы-1» в Сочи

Сочи, 25 сентября. Главный инженер сочинского МУП «Водосток» Сергей Пинчук прокомментировал ситуацию с Гран-при России «Формулы-1» в связи с установившейся в городе непогодой.

Из-за сильных ливней организаторам гонок пришлось перенести некоторые заезды. По словам Пинчука, все организации города Сочи были предупреждены о надвигающемся циклоне, а для проведения гонок принимались серьезные меры.

«Поэтому проводилась большая работа по подготовке, чтобы исключить подтопления Имеретинской низменности, в которой проходит значимое мероприятие — чемпионат по «Формуле-1», что находится на особом контроле», — отметил инженер на видео, поступившем в ФАН от пресс-службы администрации Сочи.

Пинчук добавил, что в связи с ливнями в городе было организовано усиление другими организациями и дорожными службами. Все ответственные сработали оперативно и слаженно, подчеркнул главный инженер «Водостока».

«Непогода не смогла помешать проведению данного мероприятия. Серьезных подтоплений в городе Сочи не наблюдалось. Локальные подтопления исключались оперативно», — подытожил Пинчук.

Организаторы Гран-при России были вынуждены перенести гонку этапа «Формулы-2». Заезд должен был стартовать 25 сентября в 10:30 по московскому времени.