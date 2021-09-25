Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022

Через четыре месяца в столице Китая Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Эта Олимпиада примечательна тем, что в ней примут участие сильнейшие хоккеисты планеты, выступающие в Национальной хоккейной лиге. На Игры в Пхенчхан в 2018 году отправились, откровенно говоря, слабые, обескровленные хоккейные сборные: тогда сезон НХЛ в Северной Америке прерывать ради Олимпиады отказались — олимпийские хоккейные арены не увидели именитых спортсменов и не познали настоящего, сурового хоккея. Тогда, в 2018, сборная России, выступающая без символики страны, сумела выиграть долгожданное олимпийское золото, но в этот раз нашим ребятам и главному тренеру Олегу Знарку придется очень сложно — уж очень мощные составы везут на Игры наши соперники.

Россия

Отстоять олимпийский титул нашей команде будет невероятно сложно, все-таки пробоины в нашей сборной есть. На турнирах всех сильнейших российским тренерам не удается достичь сбалансированности: наша команда зачастую выглядит разобщенной. С игрой в обороне у россиян всегда были проблемы, а ключевые нападающие не молодеют — Евгению Малкину уже 35, Александру Овечкину — 36 лет. Сильная сторона — голкипер Андрей Василевский. На победу рассчитывать практически не приходится, но медаль при большом старании зацепить можно.

Возможный состав сборной России на Олимпиаде:

Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Ярослав Аскаров .

Андрей Василевский, . Защитники: Иван Проворов — Дмитрий Орлов; Александр Романов — Михаил Сергачев; Владислав Гавриков — Никита Зайцев; Андрей Миронов — Александр Алексеев .

. Нападающие: Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Александр Овечкин — Артем Анисимов — Андрей Свечников; Кирилл Капризов — Вадим Шипачев — Денис Гурьянов; Иван Барбашев — Сергей Андронов — Илья Михеев; Владимир Тарасенко, Александр Кадейкин.

nhl.com / NHL

Канада

Канада, несомненно, главный фаворит пекинской Олимпиады, впрочем, как и любой другой. Родоначальники готовы привезти в Китай всех сильнейших, хотя кто знает, может, коронавирус воспрепятствует этому плану. У канадцев мощная атакующая линия, сочетающая все лучшее, что впитал в себя мировой хоккей: очень быструю скорость, высочайшее мастерство, бесценный опыт и длинную скамейку — ни одна из сборных не превосходит канадцев по количеству атакующих игроков. С защитниками сложнее, но когда это мешало североамериканцам?

Возможный состав сборной Канады на Олимпиаде:

Вратари: Кэри Прайс, Джордан Биннингтон, Картер Харт.

Защитники: Морган Райлли — Алекс Пьетранжело; Ши Теодор — Кэйл Макар; Джош Моррисси — Дрю Даути; Дуги Хэмилтон — Аарон Экблад.

Нападающие: Брэд Маршанд — Коннор Макдэвид — Марк Шайфли; Митч Марнер — Нэтан Маккиннон — Стивен Стэмкос; Бо Хорват — Сидни Кросби — Патрис Бержерон; Брэйден Пойнт — Райан О’Райлли — Марк Стоун; Джон Таварес, Мэтью Барзэл.

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США

США — тоже очень мощная команда, которая чуть в меньше степени, чем Канада, но тоже может претендовать на высшую награду Олимпийских игр. Помешать команде может дисциплина, из-за которой американцы часто остаются за бортом спортивного счастья. По составу американская сборная выглядит командой мечты во главе с талантливым голкипером Коннором Хеллибаком.

Возможный состав сборной США на Олимпиаде:

Вратари: Коннор Хеллибайк, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.

Защитники: Райан Макдона — Адам Фокс; Джейккоб Слэвин — Чарли Макэвой; Сет Джонс — Джон Карлсон; Куинн Хьюз — Джефф Питри.

Нападающие: Макс Пачиоретти — Остон Мэттьюс — Патрик Кейн; Мэттью Ткачук — Джек Айкел — Алекс Дебринкет; Джей Ти Миллер — Джо Павелски — Брэди Ткачак; Джейк Генцел — Дилан Ларкин — Брайан Раст; Джонни Гудро, Брок Нелсон.

fhr.ru / Федерация хоккея России

Швеция

Команда Швеции на этой Олимпиаде, скорее всего, отличится эталонной обороной. Скамейка оборонительных игроков у шведов очень широкая — каждому спортсмену придется хорошо потрудиться, чтобы попасть на Игры. Правда, атака у «трех корон» хромает: у команды нет четкого лидера, который мог бы в одиночку решить исход игры в самый критичный момент, но, может, он еще появится.

Возможный состав сборной США на Олимпиаде:

Вратари: Якоб Маркстрем, Робин Ленер, Линус Улльмарк.

Защитники: Виктор Хедман — Эрик Карлссон; Оливер Экман-Ларссон — Джон Клингберг; Расмус Далин — Юнас Бродин; Маттиас Экхольм — Хампус Линдхольм.

Нападающие: Габриэль Ландеског — Элиас Петтерссон — Вильям Нюландер; Филип Форсберг — Мика Зибанеджад — Элиас Линдхольм; Рикард Ракелль — Никлас Бекстрем — Виктор Арвидссон; Микаэль Баклунд — Вильям Карлссон — Якоб Сильверберг; Йоэль Эрикссон Эк, Андре Бураковски.

fhr.ru / Федерация хоккея России

Финляндия

Финны — не самая сильная дружина этой Олимпиады. Чтобы добраться до медалей, им придется постараться. Но тем финская сборная и славится, что умеет добывать громкие победы именно слаженной, командной, самоотверженной игрой, пусть и без звезд. Финны неоднократно это всем доказывали.

Вратари: Юусо Сарос, Антти Раанта, Кевин Ланкинен.

Защитники: Миро Хейсканен — Расмус Ристолайнен; Эса Линделль — Хенри Йокихарью; Юусо Вялимяки — Сами Ватанен; Микко Лехтонен — Яни Хаканпя.

Нападающие: Микаэль Гранлунд — Александр Барков — Микко Рантанен; Патрик Лайне — Себастьян Ахо — Теуво Терявяйнен; Йоонас Донской — Роопе Хинтц — Каспери Капанен; Джоэль Армиа — Эрик Хаула — Йессе Пулюярви; Ээли Толванен, Еспери Котканиеми.

fhr.ru / Федерация хоккея России

Чехия

Чехи уже продолжительное время не могут вернуть свое величие. Со времен Яромира Ягра суперзвезд у чехов так и не появилось. У сборной этой страны есть проблемы абсолютно во всех позициях: невнятная атака, слабые оборона и вратарская линия. Примерный состав команды пока представлен не был.