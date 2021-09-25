«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов

Россия впервые приняла мировой чемпионат по скалолазанию. В Москву съехались лучшие спортсмены из 41 государства, и хотя наши альпинисты и не стали первыми, мероприятие запомнилось множеством интересных, а порой странных ситуаций, достойных вашего внимания. Расскажем, что такое «боулдеринг», как корейский спортсмен сошел с дистанции и едва не остался без позвоночника, а также кому достались главные призовые медали чемпионата по скалолазанию.

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