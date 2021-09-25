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«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
Общество

Россия впервые приняла мировой чемпионат по скалолазанию. В Москву съехались лучшие спортсмены из 41 государства, и хотя наши альпинисты и не стали первыми, мероприятие запомнилось множеством интересных, а порой странных ситуаций, достойных вашего внимания. Расскажем, что такое «боулдеринг», как корейский спортсмен сошел с дистанции и едва не остался без позвоночника, а также кому достались главные призовые медали чемпионата по скалолазанию.

Также вас ждут футбольные новости: почему главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов решил засудить социальную сеть Facebook, как фанаты футбольного клуба «Железничар» едва не спалили дотла столицу Боснии и Герцеговины, за что игроку ЦСКА Антону Заболотному придется заплатить 20 000 рублей штрафа, а также подробности разгромного матча между самарскими «Крыльями Советов» и ногинским «Знаменем» и разбор противостояния между махачкалинским «Легионом-Динамо» и командой «Уфа».

Вы узнаете о скандале, в который ввязались игроки молодежной сборной России по гандболу, и почему комиссия по этике не допускает их до соревнований и грозит пожизненной дисквалификацией. Также мы расскажем подробности блестящего нокаута от российского тяжеловеса Анатолия Малыхина. Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет!».

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спорт facebook хохлов физкульт-привет
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