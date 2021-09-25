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Ученые Сколтеха и IBM создали самый быстрый в мире оптический транзистор

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:07
Общество
Ученые Сколтеха и IBM создали самый быстрый в мире оптический транзистор
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 25 сентября. Ученые из российского Сколтеха, швейцарской IBM Research и немецкого Университета Вупперталя разработали оптический переключатель, способный ускорить вычислений в 1000 раз.

Современные ноутбуки, компьютеры и телефоны работают на электрических транзисторах, которые используют электрический ток (поток электронов) для выполнения операций, необходимых для двоичной обработки данных. Однако новая разработка ученых значительно приближает к реальности эру оптических компьютеров, которые используют в качестве единицы (бита) информации фотон. Заменив электроны фотонами, оптический компьютер обрабатывать информацию со скоростью света, затрачивая гораздо меньше энергии, говорится на официальном сайте «Сколтеха».

Транзистор не нуждается в охлаждении, может работать в комнатной температуре, но при этом совершает 1 триллион операций в секунду — это может увеличить увеличить скорость компьютерного вычисления до 2 ТГц, сделав её в 100 или 1000 раз быстрее. Международную группу ученых возглавил Павлос Лагудакис, руководитель лаборатории гибридной фотоники Сколтеха. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ранее российские ученые смогли создать структуры, которые заставляют световые частицы активно взаимодействовать с волнами намагниченности, или магнонами. Такие структуры можно использовать для создания компьютеров нового поколения.

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сколтех суперкомпьютеры IBM Павлос Лагудакис
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