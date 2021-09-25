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Волонтеры очистили побережье моря Лаптевых от 300 тонн металлолома

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:04
Общество
Волонтеры очистили побережье моря Лаптевых от 300 тонн металлолома
wikipedia.org  /  Ansgar Walk / CC BY-SA 3.0

Тикси, 25 сентября. Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) очистили побережье моря Лаптевых от металлолома и открыли новое отделение ВСКС на Крайнем Севере.

Работы по очистке побережья заняли две недели. В акции приняли участие руководитель Белгородского регионального отделения ВСКС Роман Слуцкий, заместитель руководителя Лада Хахлева, а также студенты региональных отделений ВСКС — Омского и Северо-Осетинского. Всего добровольцы собрали 300 тонн металлолома и привели в порядок территорию морского порта, передает Fonar.tv. Работа в тундре также была связана с открытием студенческого корпуса ВСКС в посёлке Тикси, который расположен в Республике Саха (Якутия) близ Северного Ледовитого океана.

ВСКС — одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. В её состав входят свыше 70 региональных отделений и 8 тысяч добровольцев. ВСКС ликвидировали 20 федеральных ЧС.

Ранее Минприроды предложило ввести в российских школах обязательный урок по экологии. Глава ведомства Александр Козлов выступил в поддержку такой инициативы в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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