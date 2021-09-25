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Юный мотогонщик Виньялес погиб во время соревнований в Хересе

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:08
Происшествия
Юный мотогонщик Виньялес погиб во время соревнований в Хересе
 /  предоставлено Михаилом Кононовым

Кадис, 25 сентября. Испанский мотогонщик Дин Берта Виньялес скончался в аварии. Ему было 15 лет.

Трагедия произошла на этапе чемпионата FIM Supersport 300 в испанской провинции Кадис.

Юный гонщик попал в аварию. Врачи пытались оказать ему помощь прямо на треке. Ему сделали прямой массаж сердца, а потом доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью и скончался. Дин Берта был двоюродным братом Маверика Виньялеса, который стал чемпионом мира в 2013 году в классе Moto3.

Тем временем сильные ливни в Сочи вынудили организаторов «Формулы-2» отложить старт гонки, который был запланирован на утро субботы. Если дождь не прекратится, организаторы изменят расписание соревнований.

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гонки умер юноша
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