Лавров призвал США отказаться от попыток переделать другие страны

Нью-Йорк, 25 сентября. Соединенные Штаты должны полностью отказаться от попыток переделать другие страны. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва хотела бы, чтобы Вашингтон «сделал следующий шаг» и объявил о решении оставить попытки изменить иностранные государства. Он также обратил внимание, что цветные революции не являются применением силы, но приводят к не менее разрушительным последствиям.

Президент США Джо Байден в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил о переходе Вашингтона от эры войн к эпохе «неустанной дипломатии». Как отметил американский лидер, использование силы не должно быть ответом на любую проблему в мире.