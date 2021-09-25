Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:24
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
20:57
Общество
Врач Драпкина перечислила особенности диеты для граждан старше 50 лет
Все новости

Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 20:17
Политика
Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Нью-Йорк, 25 сентября. Власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с террористической деятельностью в африканской стране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, российское правительство не имеет к этому вопросу никакого отношения. Кабинет министров не принимает участия в сотрудничестве частной компании и властей Мали, которое ведется на законной основе, добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что переходные власти Мали демонстрируют приверженность международным обязательствам, проводят борьбу с терроризмом. Именно поэтому руководство африканской страны обратилось к российской частной военной компании за помощью.

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, это легитимное правительство, и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — отметил Лавров.

Глава ведомства добавил, что малийским властям не хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с терроризмом. Поэтому с их стороны было принято решение обратиться за помощью к российским специалистам.

«И поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать, искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН. Стороны обсудили политическое и экономическое взаимодействие между государствами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК
лавров мали чвк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru