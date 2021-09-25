Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК

Нью-Йорк, 25 сентября. Власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с террористической деятельностью в африканской стране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, российское правительство не имеет к этому вопросу никакого отношения. Кабинет министров не принимает участия в сотрудничестве частной компании и властей Мали, которое ведется на законной основе, добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что переходные власти Мали демонстрируют приверженность международным обязательствам, проводят борьбу с терроризмом. Именно поэтому руководство африканской страны обратилось к российской частной военной компании за помощью.

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, это легитимное правительство, и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — отметил Лавров.

Глава ведомства добавил, что малийским властям не хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с терроризмом. Поэтому с их стороны было принято решение обратиться за помощью к российским специалистам.

«И поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать, искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН. Стороны обсудили политическое и экономическое взаимодействие между государствами.