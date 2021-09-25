Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США

Вашингтон, 25 сентября. Диалог России и США по ситуации в Сирии может состояться в случае снятия Вашингтоном ограничений на военные контакты с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, это также пошло бы на пользу диалогу по вопросам контроля над вооружениями. Он отметил, что механизм деконфликтинга в Сирии работает несмотря на юридический запрет, введенный Конгрессом США, который подразумевает ограничения на контакты по линии военных. Министр убежден, что эти запреты необходимо снять.

«Это будет на пользу не только по вопросу деконфликтинга в Сирии, но развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом», — добавил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу на полях сессии Генассамблеи. Они обменялись мнениями по некоторым международным вопросам, затронув темы Афганистана, Украины, Сирии и Ливии.