Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:24
21:23
Политика
Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
Все новости

Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 19:49
Армия
Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Вашингтон, 25 сентября. Диалог России и США по ситуации в Сирии может состояться в случае снятия Вашингтоном ограничений на военные контакты с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, это также пошло бы на пользу диалогу по вопросам контроля над вооружениями. Он отметил, что механизм деконфликтинга в Сирии работает несмотря на юридический запрет, введенный Конгрессом США, который подразумевает ограничения на контакты по линии военных. Министр убежден, что эти запреты необходимо снять.

«Это будет на пользу не только по вопросу деконфликтинга в Сирии, но развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом», — добавил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу на полях сессии Генассамблеи. Они обменялись мнениями по некоторым международным вопросам, затронув темы Афганистана, Украины, Сирии и Ливии.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США
Сирия сша лавров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru