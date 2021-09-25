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Лавров сообщил о подготовке контактов МИД России с Госдепом США

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 19:46
Политика
Лавров сообщил о подготовке контактов МИД России с Госдепом США
Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк, 25 сентября. Российская Федерация и Соединенные Штаты готовят контакты по линии внешнеполитических ведомств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал на пресс-конференции по итогам визита на сессию Генассамблеи ООН. В ходе мероприятия он заявил, что МИД России и Госдеп США готовят ряд контактов. По его словам, это не единственное направление, по которому ведется обсуждение.

Ранее Сергей Лавров обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудили важность укрепления международной организации на мировой арене. Также стороны подтвердили нацеленность на развитие сотрудничества.

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