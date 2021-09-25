Лавров: Россия действует в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН

Москва, 25 сентября. Действия России в Сирийской Арабской Республике полностью соответствуют резолюции Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По слова главы МИД, Москва не намерена мириться с вылазками террористов из Идлибской зоны деэскалации. Поэтому Россия планирует и дальше применять силу на северо-западе Сирии.

Лавров напомнил, что подобные действия вполне соотносятся с требованиями резолюции СБ ООН, которая предписывает бороться с террористами бескомпромиссно.

Ранее сообщалось, что руководитель российского внешнеполитического ведомства и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу на полях сессии Генассамблеи. Они обменялись мнениями по некоторым международным вопросам, в частности затронули темы Афганистана, Украины, Сирии и Ливии.