Лавров: Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Идлиб на предстоящих переговорах. Они коснутся вопроса выполнения договоренностей.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат отметил, что официальная Анкара медленно выполняет свои обещания по этому вопросу.

Ранее стало известно, турецкий лидер посетит Россию 29 сентября. В рамках поездки состоится встреча с Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что намерен поговорить с коллегой о ситуации в сирийском идлибе.