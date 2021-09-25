Князь Монако Альбер II появился на гала-вечере Planetary Health вместе с Шэрон Стоун

Монако, 25 сентября. Князя Монако Альбера II на гала-вечере Planetary Health вместо жены Шарлен сопровождала голливудская актриса Шэрон Стоун, что стало причиной слухов о расколе в княжеском семействе.

Альбер II появился на мероприятии под руку с голливудской звездой и практически не отходил от нее весь вечер. Сама Шэрон Стоун в лилово-сиреневом платье от Dolсе & Gabbаnа получила от князя Монако награду, которую до этих пор вручали только мужчинам.

«В знак признания ее выдающейся приверженности эмансипации женщин, действий в области медицинских исследований и постоянных усилий по изменению мира», — объяснили награждение актрисы в фонде монарха.

Sharon Stone poses with Prince Albert and Princess Caroline of Hanover for the 5th Monte-Carlo Gala For Planetary Healthhttps://t.co/k1OZYg32dn pic.twitter.com/L6Xzl1a1wd — ET Canada (@ETCanada) September 24, 2021

Никто из официальных представителей Княжества Монако не давал комментариев по поводу отсутствия на гала-вечере Planetary Health жены Альбера II. Как пишет издание Paris Match, Шарлен все еще находится в Южной Африке, где она проходила лечение от инфекции уха и горла. Супруга князя Монако подхватила ее после процедуры синус-лифтинга и трансплантации кости, которая нужна была при подготовке к имплантации зубов.

Из-за болезни Шарлен пропустила10-летнюю годовщину свадьбы. Пока она восстанавливается после сложной операции и, по данным Daily Mail, вернется в Монако только в октябре. Несмотря на это, многие уверены, что именно проблемы в браке с принцем Альбером II, а не подорванное здоровье удерживает супругу князя в Африке.

Не совсем гладко идут дела и у герцога и герцогини Сассекских, которые вновь попали под шквал критики. Причиной стал приезд пары в Нью-Йорк, который многие американцы сочли слишком пафосным и похожим на королевское турне.