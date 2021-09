Князь Монако Альбер II появился на гала-вечере Planetary Health вместе с Шэрон Стоун

Монако, 25 сентября. Князя Монако Альбера II на гала-вечере Planetary Health вместо жены Шарлен сопровождала голливудская актриса Шэрон Стоун, что стало причиной слухов о расколе в княжеском семействе.

Альбер II появился на мероприятии под руку с голливудской звездой и практически не отходил от нее весь вечер. Сама Шэрон Стоун в лилово-сиреневом платье от Dolсе & Gabbаnа получила от князя Монако награду, которую до этих пор вручали только мужчинам.

Sharon Stone poses with Prince Albert and Princess Caroline of Hanover for the 5th Monte-Carlo Gala For Planetary Healthhttps://t.co/k1OZYg32dn pic.twitter.com/L6Xzl1a1wd