Венесуэла обвинила США во вмешательстве в переговоры с оппозицией

Каракас, 25 сентября. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес обвинила посла США в карибской стране Джеймса Стори во вмешательстве в переговоры с оппозицией, которые проходят в Мексике. Об этом она написала в своем Twitter.

«Это позор, как Джеймс Стори отдает приказы колонизированной, марионеточной оппозиции Венесуэлы о том, что делать за столом диалога! Он представляет неудачный проект, который потерпел поражение на нашей земле, и так будет всегда. Да здравствует Венесуэла!» — заявила она.

Es vergonzoso como James Story @usembassyve da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre que hacer en la Mesa de Diálogo! El representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras! Asi será por siempre! Amén! Viva Venezuela https://t.co/k7hy3OTQyv — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 24, 2021

Родригез так ответила на видео Стори, в котором он более 30 минут отвечал на сообщения пользователей. Среди прочего, посол США сказал, что настроен «оптимистично» на третий раунд переговоров и призвал выпустить политических заключенных.

«Есть много людей, которые говорят, что мы хотим как-то торпедировать, подорвать переговоры, а мы этого не делаем, мы хотим их поддерживать. Поэтому они говорят о справедливости. Если организация Foro Penal утверждает, что в стране 261 политический заключенный, я бы хотел видеть этих людей на свободе», — сказал он.

Aló Embajador del 23 de septiembre de 2021 https://t.co/38GhNykAyq — Embajador James “Jimmy” Story (@usembassyve) September 23, 2021

Вице-президент Венесуэлы отметила, что слова американского дипломата «оскорбляют» диалог и делегатов.

Переговоры

В Мехико 24 сентября начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Диалог, как и прежде, проходит при посредничестве Норвегии, передает телеканал TeleSUR. Стороны планируют обсудить «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций.