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Венесуэла обвинила США во вмешательстве в переговоры с оппозицией
Весь мир
Венесуэла обвинила США во вмешательстве в переговоры с оппозицией
PrScr Twitter  /  @ViceVenezuela

Каракас, 25 сентября. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес обвинила посла США в карибской стране Джеймса Стори во вмешательстве в переговоры с оппозицией, которые проходят в Мексике. Об этом она написала в своем Twitter.

«Это позор, как Джеймс Стори отдает приказы колонизированной, марионеточной оппозиции Венесуэлы о том, что делать за столом диалога! Он представляет неудачный проект, который потерпел поражение на нашей земле, и так будет всегда. Да здравствует Венесуэла!» — заявила она.

Родригез так ответила на видео Стори, в котором он более 30 минут отвечал на сообщения пользователей. Среди прочего, посол США сказал, что настроен «оптимистично» на третий раунд переговоров и призвал выпустить политических заключенных.

«Есть много людей, которые говорят, что мы хотим как-то торпедировать, подорвать переговоры, а мы этого не делаем, мы хотим их поддерживать. Поэтому они говорят о справедливости. Если организация Foro Penal утверждает, что в стране 261 политический заключенный, я бы хотел видеть этих людей на свободе», — сказал он.

Вице-президент Венесуэлы отметила, что слова американского дипломата «оскорбляют» диалог и делегатов.

Переговоры

В Мехико 24 сентября начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Диалог, как и прежде, проходит при посредничестве Норвегии, передает телеканал TeleSUR. Стороны планируют обсудить «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций.

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