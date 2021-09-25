Лавров заявил об отсутствии всей палитры афганского общества в правительстве «Талибана»

Нью-Йорк, 25 сентября. Сформированное «Талибаном»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) переходное правительство не отражает всей палитры афганского общества.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обстановку в Афганистане. По его словам, нынешняя ситуация и санкции Совбеза ООН не запрещают контактов с талибами.

Министр подчеркнул, что российская сторона поддерживает решимость «Талибана» противостоять деятельности ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Афганистана.

Сергей Лавров добавил, что на этом этапе снятие с талибов санкций Совета Безопасности ООН не нужно.

Как стало известно ранее, талибы попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев для демонстрации успехов. Об этом заявил новый министр экономики Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф.

1 Организация запрещена на территории РФ.