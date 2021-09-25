Глава МИД РФ поддержал идею создания репрезентативного органа власти в Афганистане

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости создания действительно репрезентативного органа власти в Афганистане.

О том, как в МИД РФ видят будущую структуру власти в Афганистане Лавров рассказал в субботу на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк. Министр отметил, что российская сторона по-прежнему настаивает на необходимости формирования в стране репрезентативного правительства и отметил, что Совбез ООН пока что не поднимал вопрос отмены санкций, наложенных на «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Санкции в отношении талибов не мешают РФ осуществлять контакты с их представителями. <...> Москва продолжит побуждать пришедших к власти в Афганистане талибов к тому, чтобы они вели себя цивилизованно», — подчеркнул министр.

В начале недели талибы встретились с представителями России, КНР и Пакистана. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд провел переговоры со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и послами из Пакистана и Китая 21 сентября.

Ранее Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем важность укрепления роли международной организации на мировой арене. Кроме того, стороны подтвердили нацеленность развития сотрудничества между Россией и ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.