Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 19:56
19:54
Общество
Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта
19:52
Политика
Лавров призвал США отказаться от попыток переделать другие страны
19:50
Политика
Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК
19:49
Экономика
Росреестр сообщил о рекордных выдачах ипотеки в Москве
19:49
Армия
Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США
19:47
Происшествия
СК по Новосибирску проверяет факт избиения школьника одноклассниками
19:45
Политика
Лавров сообщил о подготовке контактов МИД России с Госдепом США
19:44
Весь мир
Ультиматум Махмуда Аббаса: Израилю дают год на уход из Палестины
19:43
Армия
Лавров: Россия действует в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН
19:41
Политика
Лавров: Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу
Все новости

Глава МИД РФ поддержал идею создания репрезентативного органа власти в Афганистане

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 19:33
Политика
Глава МИД РФ поддержал идею создания репрезентативного органа власти в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости создания действительно репрезентативного органа власти в Афганистане.

О том, как в МИД РФ видят будущую структуру власти в Афганистане Лавров рассказал в субботу на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк. Министр отметил, что российская сторона по-прежнему настаивает на необходимости формирования в стране репрезентативного правительства и отметил, что Совбез ООН пока что не поднимал вопрос отмены санкций, наложенных на «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Санкции в отношении талибов не мешают РФ осуществлять контакты с их представителями. <...> Москва продолжит побуждать пришедших к власти в Афганистане талибов к тому, чтобы они вели себя цивилизованно», — подчеркнул министр.

В начале недели талибы встретились с представителями России, КНР и Пакистана. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд провел переговоры со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и послами из Пакистана и Китая 21 сентября.

Ранее Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем важность укрепления роли международной организации на мировой арене. Кроме того, стороны подтвердили нацеленность развития сотрудничества между Россией и ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД РФ поддержал идею создания репрезентативного органа власти в Афганистане
афганистан лавров мид рф талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru