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МЭР РФ: рост инфляции может превысить 5,8% по итогам 2021 года
Экономика
МЭР РФ: рост инфляции может превысить 5,8% по итогам 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 сентября. Минэкономразвития РФ видит риски роста годовой инфляции выше заложенного в прогноз социально-экономического развития уровня.

Этому могут поспособствовать волатильность цен, конъюнктура мировых рынков, а также внутренние риски, связанные с денежно-кредитной и бюджетной политикой. Такое заявление сделал глава МЭР РФ Максим Решетников.

«По поводу инфляции: у нас действительно в прогнозе базовом заложено 5,8%, в консервативном — 6%», — заявил министр.

При этом основным внутренним риском, по мнению Решетникова, является ситуация с урожаем. Вследствие плохой погоды поставки плодоовощной продукции на рынок задерживаются.

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму политических партий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В ходе мероприятия глава государства подтвердил восстановление национальной экономики.

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Все новости / Экономика / МЭР РФ: рост инфляции может превысить 5,8% по итогам 2021 года
минэкономразвития инфляция решетников
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