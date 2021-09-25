Историк Хазанов: американцы подсмотрели советские секреты при разработке F-35

Москва, 25 сентября. Американцы создавали истребитель F-35B с оглядкой на российский самолет Як-141, имеющий преимущества перед духовным наследником из США, считает военный эксперт Дмитрий Хазанов.

Специалисты из Соединенных Штатов при разработке версии истребителя F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой опирались на наработки инженеров из СССР, создавших советский, а затем и российский самолет Як-141, отметил член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов в материале для ТАСС. В частности, он указал на строение сопла подъемно-маршевого двигателя американской крылатой машины, в котором угадываются решения, примененные отечественными конструкторами.

«Например, при создании сопла подъемно-маршевого двигателя американские специалисты использовали идею, воплощенную на Як-141: поставили вращающиеся в противоположных направлениях сегменты», — уточнил эксперт.

Однако у советского прародителя имелось одно важное преимущество перед детищем специалистов из Соединенных Штатов, подчеркнул историк. По его словам, Як-141 был способен осуществлять полностью вертикальные взлет и посадку с нормальной боевой нагрузкой, а F-35B при взлете требуется небольшой разбег. Эксперт отметил, что советский истребитель, секреты которого подсмотрели американские инженеры, нужно воспринимать, как технологический задел. Он добавил, что этот опыт может быть применен в будущих проектах российской авиационной промышленности.

Ранее американские аналитики выпустили материал, в котором рассказали о самых худших истребителях, когда-либо стоявших на вооружении Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Примечательно, что одну из позиций в этом перечне занял самолет-невидимка пятого поколения F-35. По мнению экспертов, крылатая машина получилась крайне дорогой и неудачной, так как истребитель не оправдал надежды военных на фоне превышения бюджета программы разработки.