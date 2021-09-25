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Силы обороны Эстонии продлили беспилотную миссию на границе Литвы и Белоруссии

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 19:26
Армия
Силы обороны Эстонии продлили беспилотную миссию на границе Литвы и Белоруссии
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Таллин, 25 сентября. Руководство Эстонии продлевает мониторинговую миссию беспилотников сил обороны этой страны, развернутых на границе между Литвой и Белоруссией.

Планы продолжения использования эстонских беспилотников в Литве озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью порталу ERR.

«Эстония вместе с другими странами ЕС и союзниками последовательно поддерживала Литву… Мы будем поддерживать Литву и в будущем. Мы готовы быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на внешних границах ЕС и НАТО», — заявила Каллас.

Нынешним летом эстонские власти отреагировали на запрос литовского правительства и делегировали в соседнюю страну три разведывательных БПЛА вместе с операторами и техническим персоналом, для отслеживания ситуации на литовско-белорусской границе. Также Таллин направил Вильнюсу 10 полицейских для охраны литовских рубежей от проникновения нелегальных мигрантов и оборудование для лагерей беженцев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел переговоры с главой эстонского дипломатического ведомства Эвой-Марией Лийметс на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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