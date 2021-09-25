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Польский журналист рассказал о попытках Варшавы бороться с «СП-2»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 19:31
Экономика
Польский журналист рассказал о попытках Варшавы бороться с «СП-2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Варшава, 25 сентября. Противники газопровода «Северный поток — 2» все еще могут навредить проекту, несмотря на окончание строительства, считает журналист польского портала BiznesAlert Войчех Якубик.

Он считает, что Польша одержала победу, когда компания PGNiG получила доступ к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG. Якубик отметил, что концерн в случае необходимости сможет предъявить претензии по поводу газопровода в европейских судах.

По словам журналиста, еще одним «триумфом» Варшавы стало решение суда ЕС, который постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутный отрезок «Северного потока — 1» в Германии. Якубик указал, что польская сторона может использовать это положение при претензиях к «Северному потоку — 2», так как считает газопровод угрозой энергетической безопасности.

Польский журналист добавил, что еще одной мерой давления на проект могут стать санкции США. Он напомнил, что они распространяются на компании, которые решат застраховать газопровод или провести техническую сертификацию.

Накануне PGNiG была включена в состав участников процедуры сертификации Nord Stream 2 AG. Однако Германия решила ограничить ее возможности в этом процессе, лишив польскую компанию право вето.

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