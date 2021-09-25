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Эксперты РАН: особое сочетание бюджетной и монетарной политики укрепит рубль
Экономика
Эксперты РАН: особое сочетание бюджетной и монетарной политики укрепит рубль
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН написали доклад о методах формирования экономической динамики в России.

Регулирование цен на рынке необходимо осуществлять с помощью определенной комбинации стимулов бюджетного и монетарного характера, убеждены специалисты ИНП РАН. Об этом пишет «Прайм».

Доклад работников института указывает на то, что одним административным давлением при работе в данном направлении справиться не получится. Ученые отмечают, что реабилитация экономической системы России завершилась в июле текущего года, теперь же правительство стоит перед выбором дальнейших мер по развитию экономики.

Важно сейчас начинать работать над укреплением рубля, подчеркивают эксперты. С одной стороны, поддержку национальной валюте оказывает Центробанк России, однако успехи регулятора сводятся на нет политикой Минфина, который скупает американские доллары и, тем самым, нивелирует положительный эффект от повышенной ключевой ставки, объясняют ученые.

Основа будущего решения заключается в выборе между мягкой денежно-кредитной и жесткой бюджетной политикой, либо предпочтении жесткой денежно-кредитной и мягкой бюджетной политики. Вариант с жесткими подходами и там, и там не будет работать, делятся своим мнением в ИНП РАН.

Старший экономист кредитной организации «СКБ-банк» Сергей Коныгин считает, что рубль продолжит свое укрепление и расположится у отметки в 70 единиц за доллар к концу 2021 года.

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ран рубль рост цен стимулы
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