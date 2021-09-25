Екатерина Шпица в красной комбинации зажгла на танцполе «Кинотавра» вместе с мужем

Сочи, 25 сентября. Актриса Екатерина Шпица зажгла в последний день фестиваля «Кинотавр». Звезда вместе с мужем исполнила горячий танец под хит Мадонны и Джастина Тимберлейка 4 Minutes.

Екатерина Шпица и ее муж Руслан Панов заслужили звание самой активной пары в отечественном шоу-бизнесе. Супруги посещают почти все мероприятия и каждый их выход в свет становится фурором. Неудивительно, что и к последнему дню фестиваля «Кинотавр» Шпица и ее избранник готовились очень тщательно. Помимо ярких образов, супруги решили сделать гостям вечеринки настоящий сюрприз — танцевальную постановку.

На танцполе Шпица и Панов зажигали под композицию 4 Minutes Мадонны и Джастина Тимберлейка — главный хит 2008 года. В пляс артистка пустилась в платье-комбинации на бретельках с открытой спиной, что сделало танец еще сексуальнее. Позже этот перфоманс звезда опубликовала на своей странице в Instagram и рассказала о сложной подготовке к вечеринке.

«Вы бы знали, сколько времени ушло, чтоб синхронизировать часть трека на танцполе с треком в Reels Но я, кажется, словила его! Мы с мужем порою жжем!» — подписала ролик Шпица.

Поклонники пришли в восторг от пластики и кокетливых движений артистки на танцполе. Многие иронично отметили хореографию пары и заявили, что Шпица начала так отжигать благодаря участию в шоу «Танцы со звездами».

«Очень сексуальный танец»; «Синхронизация прошла успешно»; «Настолько ритмично, сдержано, сексуально», — написали фанаты.

В конце лета Катерина Шпица показала редкий снимок своего отца-шахтера. Снимок, видимо, был сделан в шахте во время его работы. Звезда решила поздравить родителя с профессиональным праздником, разместив его старое фото.