Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 21:24
21:23
Политика
Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков
21:21
Спорт
«Спартак» на своем поле всухую обыграл «Уфу» в матче РПЛ
21:10
Весь мир
Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство
21:10
Общество
«Физкульт-привет». Удар Малыхина, Хохлов против Facebook и позор гандболистов
21:07
Общество
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
21:07
Армия
Пилоты истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили полеты с фотострельбой в Тверской области
21:06
Армия
Бойцы Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразили атаку условных террористов
21:05
Спорт
Мощные составы: есть ли шанс у российских хоккеистов на Олимпиаде-2022
21:04
Армия
Аналитики Naval News: новая южнокорейская ракета станет угрозой китайскому флоту
21:02
Армия
Defense News: военные базы США будут использовать добытую в космосе энергию Солнца
Все новости

США возвращают Ираку похищенные 20 лет назад артефакты
Общество

Церемония передачи ценностей состоялась в Смитсоновском музее культуры американских индейцев в Вашингтоне. В мероприятии участвовали посол Ирака в Соединенных Штатах. Кроме того, на церемонии присутствовали официальные лица из Госдепартамента США и министерств юстиции и внутренней безопасности страны.

 «Мы с особым удовольствием возвращаем множество документов, написанных на глине тысячи лет назад. Каждый из них рассказывает об истории Ирака. Также сегодня мы возвращаем иракскому народу табличку с поэмой «Сон Гильгамеша», — сказал сотрудник бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Джоуи Худ.

Считалось, что артефакт был украден из иракского музея несколько десятилетий назад и незаконно привезен в США, где он был приобретен Музеем Библии за 1,6 миллиона долларов. Клинописная табличка — самый значительный объект среди более чем 17 000 артефактов, которые США вернули Ираку.

««Наша история действительно важна для нас, наша история — это то, что делает нас старейшей страной. Я могу с уверенностью сказать, что мы самая старая страна, и этого у нас не отнять. Вот почему эта церемония, это событие и возвращение наших артефактов так важны для иракцев»», — заявил посол Ирака в США Фарид Яссин.

Еще один ценный артефакт, который передали на церемонии, — скульптура шумерского барана, которую использовали для религиозных обрядов в храмах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / США возвращают Ираку похищенные 20 лет назад артефакты
сша ирак история артефакты гильгамеш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru