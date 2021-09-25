США возвращают Ираку похищенные 20 лет назад артефакты

Церемония передачи ценностей состоялась в Смитсоновском музее культуры американских индейцев в Вашингтоне. В мероприятии участвовали посол Ирака в Соединенных Штатах. Кроме того, на церемонии присутствовали официальные лица из Госдепартамента США и министерств юстиции и внутренней безопасности страны.

«Мы с особым удовольствием возвращаем множество документов, написанных на глине тысячи лет назад. Каждый из них рассказывает об истории Ирака. Также сегодня мы возвращаем иракскому народу табличку с поэмой «Сон Гильгамеша», — сказал сотрудник бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Джоуи Худ.

Считалось, что артефакт был украден из иракского музея несколько десятилетий назад и незаконно привезен в США, где он был приобретен Музеем Библии за 1,6 миллиона долларов. Клинописная табличка — самый значительный объект среди более чем 17 000 артефактов, которые США вернули Ираку.

««Наша история действительно важна для нас, наша история — это то, что делает нас старейшей страной. Я могу с уверенностью сказать, что мы самая старая страна, и этого у нас не отнять. Вот почему эта церемония, это событие и возвращение наших артефактов так важны для иракцев»», — заявил посол Ирака в США Фарид Яссин.

Еще один ценный артефакт, который передали на церемонии, — скульптура шумерского барана, которую использовали для религиозных обрядов в храмах.