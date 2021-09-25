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Расходы половины российских компаний снизились на фоне пандемии
Экономика
Расходы половины российских компаний снизились на фоне пандемии
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы представителей бизнеса. Около половины российских фирм (51%) сократили свои расходы в целях смягчения последствий COVID-19.

К такому выводу пришли эксперты Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International. Они провели исследование среди более чем 200 предприятий страны с объемом годовой выручки свыше 538 млн рублей, передает ТАСС.

Среди популярных мер по борьбе с последствиями пандемии также оказались использование программ господдержки (почти 40% организаций) и банковских гарантий (33%). Помимо этого, часть фирм прибегала к реструктуризации долгов (30%) и временному закрытию офисов (25%).

В том числе компании меняли бизнес-модель, диверсифицируя каналы продаж, сокращали штат сотрудников и осуществляли сделки M&A для снижения затрат.

Российская экономика восстановилась после пандемийного спада. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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