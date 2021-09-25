Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 19:55
19:54
Общество
Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта
19:52
Политика
Лавров призвал США отказаться от попыток переделать другие страны
19:50
Политика
Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК
19:49
Экономика
Росреестр сообщил о рекордных выдачах ипотеки в Москве
19:49
Армия
Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США
19:47
Происшествия
СК по Новосибирску проверяет факт избиения школьника одноклассниками
19:45
Политика
Лавров сообщил о подготовке контактов МИД России с Госдепом США
19:44
Весь мир
Ультиматум Махмуда Аббаса: Израилю дают год на уход из Палестины
19:43
Армия
Лавров: Россия действует в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН
19:41
Политика
Лавров: Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу
Все новости

Алексей Панин с гордостью сообщил, что его 13-летняя дочь сделала пирсинг
Шоу-бизнес
Алексей Панин с гордостью сообщил, что его 13-летняя дочь сделала пирсинг
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Мадрид, 25 сентября. Скандально известный актер Алексей Панин разрешил своей несовершеннолетней дочери Анне сделать пирсинг. В соцсети он опубликовал ролик, на котором девочке прокалывают нос.

Алексей Панин после громкого расставания с фотомоделью Юлией Юдинцевой активно боролся за опеку над дочерью Анной. После долгих разбирательств суд постановил, что ребенок должен остаться с матерью, однако это не устроило звезду «Жмурок». Он выкрал девочку и инициировал новое заседание, на котором вопрос об опеке был пересмотрен в его пользу. Сейчас 13-летняя Аня живет вместе с отцом в небольшом испанском городке Торревьеха.

Артист регулярно выкладывает снимки и видео с дочерью, которые становятся поводом бурных дискуссий. То Панин в компании наследницы ругается матом, то учит ее правильно «бомжевать» в Испании. На днях он с гордостью сообщил, что Аня сделала пирсинг — проколола нос. По словам звезды «жмурок», он сам отвел дочь в салон, где осуществилась ее давняя мечта.

«Теперь я могу с гордостью заявить, что моя дочка не только красивая, но и бесстрашная. Мне было страшно, а она не пикнула», — рассказал Панин на своей странице в Instagram.

Актер отметил, что в Испании подросткам дарована полная свобода: в школу можно ходить и с пирсингом в носу и с разноцветными волосами. Подписчики отреагировали по-разному, на такие вольности в воспитании девочки. Одни посчитали поступок Панина опрометчивым и заявили, что ребенок может в скором времени пожалеть о проколе. Другие же – похвалили артиста, ведь он прислушался к желанию наследницы.

Однако не только 13-летняя Анна наслаждает свободой в Европе от пуританских взглядов. Сам Панин привольно разгуливает по улицам Торревьехи голышом. В конце лета он вместе с супругой Евой Тарлакян устроили фотосессию на улице, ради которой полностью разделись.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Панин с гордостью сообщил, что его 13-летняя дочь сделала пирсинг
панин дочь пирсинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru