Алексей Панин с гордостью сообщил, что его 13-летняя дочь сделала пирсинг

Мадрид, 25 сентября. Скандально известный актер Алексей Панин разрешил своей несовершеннолетней дочери Анне сделать пирсинг. В соцсети он опубликовал ролик, на котором девочке прокалывают нос.

Алексей Панин после громкого расставания с фотомоделью Юлией Юдинцевой активно боролся за опеку над дочерью Анной. После долгих разбирательств суд постановил, что ребенок должен остаться с матерью, однако это не устроило звезду «Жмурок». Он выкрал девочку и инициировал новое заседание, на котором вопрос об опеке был пересмотрен в его пользу. Сейчас 13-летняя Аня живет вместе с отцом в небольшом испанском городке Торревьеха.

Артист регулярно выкладывает снимки и видео с дочерью, которые становятся поводом бурных дискуссий. То Панин в компании наследницы ругается матом, то учит ее правильно «бомжевать» в Испании. На днях он с гордостью сообщил, что Аня сделала пирсинг — проколола нос. По словам звезды «жмурок», он сам отвел дочь в салон, где осуществилась ее давняя мечта.

«Теперь я могу с гордостью заявить, что моя дочка не только красивая, но и бесстрашная. Мне было страшно, а она не пикнула», — рассказал Панин на своей странице в Instagram.

Актер отметил, что в Испании подросткам дарована полная свобода: в школу можно ходить и с пирсингом в носу и с разноцветными волосами. Подписчики отреагировали по-разному, на такие вольности в воспитании девочки. Одни посчитали поступок Панина опрометчивым и заявили, что ребенок может в скором времени пожалеть о проколе. Другие же – похвалили артиста, ведь он прислушался к желанию наследницы.

Однако не только 13-летняя Анна наслаждает свободой в Европе от пуританских взглядов. Сам Панин привольно разгуливает по улицам Торревьехи голышом. В конце лета он вместе с супругой Евой Тарлакян устроили фотосессию на улице, ради которой полностью разделись.