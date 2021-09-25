Путин связал высокую поддержку Кадырова в Чечне с восстановлением Грозного

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин прокомментировал переизбрание Рамзана Кадырова на пост главы Чеченской Республики. Он проводит встречу с главами регионов.

Жители некоторых субъектов РФ с 17 по 19 сентября голосовали за губернаторов. В Чечне Кадыров получил абсолютное большинство голосов — 99,7%.

Владимир Путин обратил внимание, что итоги выборов в Чечне могут показаться нереалистичными. Однако этому есть объяснение: глава государства напомнил, как преобразился город Грозный и весь регион с того момента, как его возглавил Кадыров.

Президент общается с главами регионов в дистанционном формате. В этот же день он встретился с лидерами партий, которые прошли в Государственную думу.