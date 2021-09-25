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Сергей Соседов перечислил признаки представителей нетрадиционной ориентации в шоу-бизнесе
Шоу-бизнес
Сергей Соседов перечислил признаки представителей нетрадиционной ориентации в шоу-бизнесе
facebook.com  /  Сергей Соседов

Москва, 25 сентября. Журналист, телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов высказался о представителях ЛГБТ-сообщества современном шоу-бизнесе.

По словам эксперта, среди деятелей искусства очень много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как считает Соседов, многие звезды сами виноваты, что публика начинает причислять их к геям.

«Попсовики сами накликивают на себя такие подозрения и упреки: поют постоянно про любовь — ты ушла, я пришел... И все это так манерно», — отметил критик.

Журналист пояснил, что из-за этого у поклонников складывается впечатление, будто у этих исполнителей «в голове один секс». Ведущий перечислил еще некоторые признаки, по которым публика «вычисляет» представителей ЛГБТ-сообщества в шоу-бизнесе. Например, на такие подозрения наводят «странные браки», полагает Соседов.

«Вроде бы они и женятся, но непонятно на ком. Да и детей все нет и нет, только если от суррогатных матерей», — уточнил музыкальный критик в беседе с NEWS.RU.

Ранее Сергей Соседов высказался о пенсии, которую получает именитая певица Алла Пугачева. По словам журналиста, примадонне российской эстрады ежемесячно выплачивают более 50 тысяч рублей.

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шоу-бизнес соседов музыкальный критик
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