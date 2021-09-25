Боевые маневры танка Т-72Б3 на учениях «Мирная миссия — 2021» попали на видео

Оренбург, 25 сентября. Российские танкисты продемонстрировали передовые приемы ведения оборонительных боевых действий на полигоне Донгуз во время учений «Мирная миссия — 2021».

Во время маневров военнослужащие отработали задачи по уничтожению вражеских отрядов. Обстрел условного противника происходил из орудий танка Т-72Б3. Стрельба велась из замаскированного укрытия.

Боевые машины этого типа способны использовать не только бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды, но и ракеты 9М119М «Инвар», управление которых происходит полуавтоматически по лазерному лучу. Т-72 способны прицельно поражать бронированные цели на дистанции до 5 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что завершились стратегические маневры стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021». Учения проходили с 20 по 24 сентября под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.