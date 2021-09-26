Россия возродит старый военный аэродром на Чукотке

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индия

Крушение вертолета ВВС Индии

Небольшой вертолет HAL Cheetah, принадлежащий ВВС Индии, разбился 21 сентября в штате Джамму и Кашмир. Оба пилота скончались от полученных ранений.

Легкий Сheetah — это индийский лицензионный вариант вертолета Aérospatiale SA 315B Lama.

Индийские вооруженные силы давно хотят заменить эти вертолеты. В частности, с прошлого года в ВВС начали поступать легкие Light Utility Helicopter (LUH). Также планируется менять «читаков» на Ка-226Т, хотя этот вопрос до конца не решен индийской стороной.

Индия приобрела самолеты Airbus C-295W

Индия и Airbus официально оформили сделку на покупку 56 самолетов Airbus C-295W для замены устаревших AVRO ВВС Индии (он же HAL-748). Cумма контракта составила порядка 3 млрд долларов.

News coming in. Finally!????



India's MoD signs Rs. 22,000 crore contract with Airbus/Tata's for 56 C-295MW medium transport aircraft for the Indian Air Force.



???? Vayu. The C-295W seen here in Spain during a media visit to their facilities in May 2013. pic.twitter.com/02msdFQiXb — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) September 24, 2021

Первые 16 самолетов будут собраны Airbus в Испании. Остальные 40 изготовит компания Tata Advanced Systems Limited (TASL) в Индии в рамках промышленного партнерства между двумя компаниями.

C-295 — турбовинтовой тактический военно-транспортный самолет грузоподъемностью 5–10 тонн.

Китай

Новый китайский самолет радиоэлектронной борьбы

Интересный вариант китайского истребителя J-16D был сфотографирован в Чжухае.

На снимках видно, что новая версия самолета радиоэлектронной борьбы Shenyang J-16D лишена оптико-локационной станции — характерной для всего семейства самолетов Су-27/30/33/35 «капли» на носу перед кабиной.

???????? Another photo of the Chinese "Growler" - an electronic warfare aircraft J-16D in the camo of the PLA Air Force on the statics of the International Aviation and Space Salon in Zhuhai. pic.twitter.com/RbXQR99xGk — The RAGEX - News (@theragex) September 21, 2021

Также, похоже, что китайцы отказались от пушечного вооружения на манер американских палубных самолетов РЭБ EA-18G Growler.

J-16 разработан корпорацией Shenyang (Shenyang Aircraft является крупнейшим производителем военных самолетов в Китае) на базе самолета J-11BS, который, в свою очередь, является дальнейшим развитием Су-30МКК.

ВВС НОАК представят новый разведывательный беспилотник WZ-7 на авиашоу в Китае

Китайские ВВС впервые продемонстрируют широкой публике высотный разведывательный БПЛА WZ-7 на Airshow China 2021, которое пройдет в Чжухае с 28 сентября по 3 октября.

Беспилотник покажут на статичной экспозиции. БПЛА имеет необычное тандемное крыло жесткой конструкции, отличается повышенной дальностью полета, что позволяет использовать его для разведки и морского патрулирования.

При взлетной массе в 7,5 тонны он будет обладать дальностью полета до 7000 км и нести боевую нагрузку в 650 кг. Впоследствии WZ-7 может получить оборудование для наведения на морские цели баллистических и крылатых ракет. Аппарат уже стоит на вооружении НОАК, но ранее рассмотреть его подробно не удавалось.

Польша

Инцидент с военным вертолетом

Вертолет Black Hawk польской армии совершил жесткую посадку 22 сентября. Военное командование подтвердило инцидент, который произошел во время учений на юге страны, неподалеку от словацкой границы.

Вертолет зацепил винтом линию электропередач во время выполнения операции по десантированию спецназа. В результате повреждения ЛЭП несколько населенных пунктов на юге Польши остались без электроснабжения. Пострадавших при посадке нет.

Россия

Под Анадырем возродят военную авиабазу

Минобороны России приняло решение модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь (Угольный). Стартовали проектно-изыскательские работы для первого этапа реконструкции. Там создадут современную инфраструктуру для постоянного расположения авиационной группы.

Командир Чукотки: под Анадырем возродят военную авиабазу https://t.co/OfdtszWuX9 via @izvestia_ru — Nino Brodin (@Orgetorix) September 17, 2021

Реконструкция обеспечит круглогодичное комфортное базирование разных типов боевых самолетов и беспилотников на самом северо-восточном аэродроме страны. Реализация проекта займет несколько лет.

Самолеты ВКС России совершили плановый полет над водами акватории Балтийского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Продолжительность полета составила около 8 часов.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств.

Крушение вертолета на Камчатке

Вертолет Ка-27 ФСБ РФ разбился в районе горы Острая 23 сентября 2021 года во время тренировочного полета.

Спустя 40 минут после взлета связь с экипажем пропала. Начались поиски вертолета. Утром в пятницу сотрудники МЧС обнаружили место крушения борта — на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка.

Спасатели нашли обломки вертолета Ка-27, который вчера пропал на Камчатке.



На его борту было пять человек. По данным местных СМИ, выживших нет pic.twitter.com/5VCrpMpVcM — НТВ (@ntvru) September 24, 2021

Экипаж состоял из пяти человек. Никто из них не выжил.

По факту крушения вертолета Ка-27 возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Полеты истребителей Северного флота в условиях Крайнего Севера

Учебные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных метеорологических условиях провели пилоты палубных истребителей МиГ-29К Северного флота.

Полеты проходили при низкой облачности и порывистом ветре. Молодые летчики поднимались в небо под контролем опытных инструкторов.

США

Разбился учебно-тренировочный самолет

В штате Техас 22 сентября потерпел крушение УТС T-45 Goshawk ВВС США. Два летчика получили травмы. Один пилот находится в критическом состоянии, второй — в тяжелом. Одному гражданскому лицу оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Начальник полиции Лейк-Ворта Дж. Манушагян сообщил, что звонок по поводу упавшего самолета поступил в 10:53 по местному времени.

U.S Navy T-45 Goshawk crashes in Lake Worth, Texas. Two pilots onboard ejected but seriously injured. https://t.co/z3av5fU9dR pic.twitter.com/FACiveLJNo — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 19, 2021

«Первоначально подразделения сообщали, что один пилот катапультировался и зацепился за ЛЭП. Другой был найден поблизости», — сказал он.

СМИ приводят сообщение свидетеля произошедшего:

«Мой автомобиль был поврежден чем-то вроде кресла пилота. Также я видел, что один из пилотов, казалось, был охвачен пламенем, прежде чем задел ЛЭП».

США испытывают роботизированные погрузчики для установки гиперзвуковых ракет на бомбардировщики

ВВС Соединенных Штатов проводят испытания прототипа MHU-TSX, роботизированной системы для погрузки гиперзвуковых ракет на бомбардировщики, разработанной компанией Square One Systems Design.

Американская компания испытала прототип роботизированной системы MHU-TSXhttps://t.co/O71rg0V2gy pic.twitter.com/zmgJSPJl7X — N + 1 (@nplusodin) September 22, 2021

По сравнению с устаревшими системами, прототип MHU-TSX основан на негидравлической конструкции, что приводит к более точным движениям. Это имеет большое значение в случае с неподготовленными базами. Но даже при эксплуатации бомбардировщиков с обычных баз MHU-TSX может обеспечить значительные преимущества в виде экономии времени.

Bell разрабатывает реактивные конвертопланы

Компания Bell представила концепции трех скоростных конвертопланов на ежегодной конференции ассоциации ВВС США.

Сотрудник Bell Джефф Ниссен сообщил, что компания разрабатывает тяжелую, среднюю и легкую многоцелевые системы High-Speed Vertical Take-Off and Landing (HSVTOL). При этом, судя по изображениям, легкая система — беспилотник. По его словам, важнейшей задачей было совместить маневренность конвертоплана и вертолета со скоростью и живучестью истребителя.

Bell has developed concepts of three jet-powered High-Speed Vertical Take-off and Landing (HSVTOL) aircraft, which it promoted at the Air Force Association's (AFA's) annual conference with a pair of large illustrations.https://t.co/u1tC6XBnth pic.twitter.com/Vtp1WXNICS — Tango III's Military News (@IiiTango) September 24, 2021

Аппараты смогут развивать скорость свыше 740 км/ч, обеспечивать высокую дальность полета и не будут нуждаться в специальных подготовленных ВПП.

Для взлета, посадки и режима висения планируется использовать турбовальные двигатели, а скорость на горизонтальном полете обеспечат турбовентиляторные движки в режиме «неподвижного крыла» со сложенными винтами. Данная технология позволит создать Bell конвертопланы взлетной массой до 45 359 кг.

Турция

Teknofest 2021 над Босфором

В Стамбуле на территории аэропорта им. Ататюрка проходит Международный фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2021. Он организован Фондом Turkey Technology Team Foundation (T3 Foundation) и профильным министерством Турции при поддержке ведущих корпораций в области авиации и космических технологий.

Фигуры высшего пилотажа продемонстрировали турецкие и азербайджанские летчики в рамках авиашоу в Стамбуле. Накануне они провели показательное выступление над Босфором. С 21 по 26 сентября асы #ВВС Турции и Азербайджана демонстрируют свои навыки на #TEKNOFEST.#Турция #Азербайджан pic.twitter.com/kZgvhdA2SC — TRT на русском (@TRTRussian) September 23, 2021

В рамках фестиваля ВВС Турции и Азербайджана, продолжающие совместные учения, пролетели в день открытия над Босфором. Примечательно, что в одном строю с турецкими F-16 и F-4 прошли азербайджанские МиГ-29.

Украинские военные учатся управлять дронами Bayraktar TB2 в Турции

Группа в составе 75 украинских военнослужащих выполняет подготовку по использованию ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Турции. Об этом сообщил народный депутат Игорь Копытин.

Он отметил, что украинские специалисты проходят курс теоретической подготовки и получают практические навыки по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотников по следующим специальностям: оператор БПЛА, техник-механик БпАК, техник-авионик БпАК.

???????????????? 2021-2022 programında 4 sistem (24 adet) daha Bayraktar TB2 almayı planlayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 75 personelini daha Türkiye'ye eğitime gönderdi.



Diğer yandan Ukrayna'da bir eğitim merkezi kurulması için Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyorlar. pic.twitter.com/R5rOz2oCJJ — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) September 23, 2021

При этом депутат пояснил, что специалистами уже пройден курс ознакомления с системой и компонентами беспилотных комплексов. По его словам, благодаря качественной организации принимающей стороны и ответственному подходу военнослужащих ими уже успешно сданы два экзамена.

Игорь Копытин подчеркнул, что в будущем эти учения и тренировки могут проводиться на Украине.

Украина

Украина планирует построить завод по производству турецких БПЛА

На Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, отметив, что в отношениях Украины с Турцией «все будет хорошо».

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев надеется на появление в стране завода Bayraktarhttps://t.co/k86tgFLIjy pic.twitter.com/5SlpZ9v644 — РИА Новости (@rianru) September 22, 2021

«Завод «Байрактаров» на территории Украины будет», — сказал Кулеба.

По словам министра, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генассамблеи ООН в основном речь шла о безопасности и сотрудничестве обоих государств в сфере обороны.

«Вы знаете, что между нашими странами есть несколько очень амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для Военно-морских сил Украины», — сообщил Кулеба.

Филиппины

Филиппины недовольны ценой американских истребителей F-16

В военном ведомстве Филиппин высказывают недовольство стоимостью предлагаемых США истребителей F-16, заявляя, что ВВС страны при выборе нового реактивного самолета вряд ли сделают его в пользу американской машины.

«Это наши деньги. Если мы купим истребители F-16, то сможем приобрести только два [самолета]. Между тем, если мы купим Gripen, истребитель шведского производства, то их будет шесть» — заявил министр обороны Делфин Лоренцана.

«Иначе придётся закупить Gripen»: на Филиппинах недовольны ценой американских истребителей F-16https://t.co/woGe6SJrDw pic.twitter.com/bVJKJRF4WT — T1-НОВОСТИ (@t1novosti) September 20, 2021

При этом он отметил, что «F-16 — очень хороший самолет», поскольку даже новички могут безопасно управлять им. Свой вывод министр обороны сделал, недавно ознакомившись с истребителем на симуляторе. С его слов, Филиппины будут готовы приобрести F-16 лишь при одном условии — выгодной «схеме финансирования» со стороны США. Иначе у Манилы не останется выбора и «придется закупить Gripen».

Франция

Французский A400M теперь может производить высадку десанта из двух дверей

ВВС Франции санкционировали высадку десантников из двух боковых дверей транспортного самолета A400M Atlas.

До сих пор высадку можно было производить только через одну дверь. Таким образом, A400M удваивает свою пропускную способность до 58 десантников в один выход.

Данная возможность открывает новые горизонты для Airbus, поскольку A400M Atlas теперь может совершать прямой полет более чем на 5000 км для высадки свыше 100 десантников.

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