Союз Австралии, Великобритании и США может быть выгоден России

В краткосрочной перспективе созданный Австралией, Великобританией и США альянс AUKUS России вполне выгоден, чего нельзя сказать о перспективе долгосрочной. Можно ожидать, что впоследствии в состав нового альянса будут втянуты Индонезия, Филиппины, Индия и Япония. Военное усиление Японии в рамках AUKUS способно изменить баланс сил на Дальнем Востоке, что поставит Россию перед необходимостью наращивания своего военного присутствия в регионе. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию с созданием AUKUS.

«Удар в спину» Франции

Опубликованное 15 сентября 2021 года сообщение о создании трехстороннего военно-политического «оборонительного» альянса, получившего название AUKUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States), стало своеобразной информационной бомбой. Совершенно не догадывалось о подготовке к созданию альянса, нацеленного на сдерживание растущего влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, международное экспертное сообщество. Мало того, оказалось, что в «сговор» Австралии, Великобритании и США не была посвящена даже Франция — давняя союзница англичан и американцев по НАТО, а также страна, чьи стратегические интересы распространяются на Индо-Тихоокеанский регион как минимум на протяжении последних 200 лет.

Когда известие о создании AUKUS дополнилось сообщением об отказе Канберры от заключенного в 2016 году контракта (стоимостью в 66 млрд долларов!) на постройку французским концерном Naval Group 12 неатомных субмарин, случившееся стали трактовать в Париже как удар в спину со стороны своих стратегических союзников. Гнев французов еще больше усилился, когда стало понятно, что австралийцы договорились с партнерами по AUKUS о получении Австралией вместо французских субмарин восемь атомных подлодок, построенных по американскому или британскому проекту.

Определившись с оценкой действий Канберры, Лондона и Вашингтона, французы принялись картинно «бить посуду» на западной «кухне». Франция отменила свое участие в совместном с США праздновании 240-й годовщины Чесапикского морского сражения, а также впервые в истории отозвала своих послов из Австралии и Соединенных Штатов. Из Великобритании французский посол не был отозван, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сопроводил комментарием, больше похожим на пощечину:

«Мы отозвали наших послов (из Австралии и США. — Прим. ФАН), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений».

Не удовлетворившись этим, Ле Дриан охарактеризовал решение Австралии разорвать контракт с концерном Naval Group как удар в спину, добавив, что возникший из-за действий американской стороны кризис в отношениях Парижа и Вашингтона сильно повлияет на отношения Франции с НАТО.

ТАСС / Zuma\TASS

Учиненный Парижем «эль скандаль» публично продолжался до 22 сентября. В этот день после состоявшихся телефонных переговоров президентов США и Франции «галльская ярость» ощутимо пошла на спад, хотя никаких извинений Эммануэль Макрон от Джо Байдена не получил. В общем, президент Франции «сдулся» после телефонной выволочки от американского президента. 24 сентября с Макроном созвонился премьер Великобритании Борис Джонсон, предложивший президенту Франции восстановить сотрудничество между странами после конфликта из-за появления альянса AUKUS. Макрон буркнул, что ждет от британского «оппортуниста» соответствующих инициатив. Страсти вроде бы стали стихать. Это не означало, что конфликт вокруг AUKUS был исчерпан, скорее его просто постарались «замести под ковер».

Власти Китая ожидаемо резко раскритиковали появление AUKUS, назвав этот альянс продуктом «устаревшей ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций». Посол России в Лондоне Андрей Келин отметил, что Москва к созданию AUKUS относится очень осторожно.

Европейцы оставлены за бортом

О чем нам говорят эти события?

Понятно, что созданием AUKUS США демонстрируют свое недовольство мягкой европейской политикой в отношении Китая, а также существованием обширных экономических связей ЕС с КНР. Весьма показательно, что странам ЕС не только не предложили участие в AUKUS, но европейцев даже не предупредили о создании нового альянса. Очевидно, Европа в глазах Вашингтона уже не является партнером в создании глобальных совместных технологических экосистем. Если ранее по линии НАТО и двусторонних отношений США делали ставку на военно-техническое сотрудничество с Европой, то сейчас Вашингтон совершил энергичный поворот на Восток в сторону нового геополитического союзника — «непотопляемого авианосца Азии» под названием Австралия. Европейцев при этом совершенно сознательно оставили за бортом.

Теперь для Вашингтона главным технологическим реципиентом будут выступать не вооруженные силы европейских государств, а ВМС Австралии, способные участвовать в сдерживании ВМС Китая, которые уже в 2019 году обогнали по численному составу ВМС США. Первым шагом в этом направлении стал отказ Канберры от французских неатомных подлодок в пользу серии атомных американских или британских (скорее всего, конечно, американских).

ТАСС / Zuma\TASS

Также можно предположить, что для Вашингтона время крупных союзов прошло. Сейчас Соединенные Штаты станут работать не столько с международными организациями, сколько со странами напрямую. Это сильно подрывает позиции НАТО, да и всей так называемой системы европейской безопасности. Неслучайно Франция призвала Европу выработать курс «стратегической автономии» с меньшей опорой на американские вооруженные силы и технологии. Кроме того, членство в AUKUS позволит Великобритании изрядно увеличить свой политический вес на фоне принижения роли стран ЕС.

Несомненно, конфликт вокруг AUKUS нанес сильный удар по амбициям и авторитету Франции. Можно даже сказать, что сейчас стратегическая позиция Парижа лишилась остойчивости и подвисла. В последние годы правительство Макрона всячески демонстрировало поддержку антироссийского курса Вашингтона, что ожидаемо ухудшило отношения Парижа с Москвой. При этом канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, постаралась сформировать независимую от Вашингтона позицию касательно отношений с Россией. В результате Берлину удалось не только реализовать энергетический союз с Москвой в виде проекта «Северный поток — 2», но и договориться с Вашингтоном об уважительном отношении к германским интересам в Европе.

Во всех этих договоренностях ударившийся в антироссийский курс Париж вполне ожидаемо не участвовал. Не потому, что не хотел, а потому, что не пустили. Откровенное наплевательство американцев на мнение французов в ситуации с AUKUS стало еще одним доказательством очевидного факта: Париж еще при Олланде в истории с заказанными Россией «Мистралями», полностью пренебрегший своими интересами в угоду Вашингтону, к середине 2021 года растерял остатки авторитета и сам себя загнал в международную изоляцию. И смех и грех: после скандала с AUKUS и срывом контракта стоимостью в 66 млрд долларов Париж после первого же звонка Байдена не только притих, но и подтвердил планы французских сенаторов посетить Тайвань, что грозит Франции серьезными дипломатическими осложнениями с КНР.

Кстати, о Китае. Альянс AUKUS, безусловно, направлен против растущего влияния КНР в Юго-Восточной Азии и стремления Пекина выйти за пределы созданных США «поясов сдерживания», проходящих сейчас по рубежам Окинава — Тайвань — Филиппины и Япония — Гуам — Индонезия. При таких обстоятельствах государства Полинезии, Микронезии и Меланезии из своеобразных задворок мира неизбежно превратятся в потенциальные горячие точки на карте усиливающейся конфронтации КНР и Соединенных Штатов.

Новый трехсторонний военно-политический альянс не имеет безоговорочной поддержки даже среди стран — союзников США. Мы имеем в виду не только Францию, но и, например, Новую Зеландию, уже предупредившую, что запретит заход в свои воды будущих австралийских атомных субмарин.

ТАСС / Victoria Jones Кредит: PA

Выгоды и риски для России

На данный момент AUKUS не несет прямой угрозы России. Он даже в некотором смысле приносит Москве пользу. Каким образом?

Во-первых, альянс Австралии, Великобритании и США отвлекает ресурсы Лондона и Вашингтона от европейского плацдарма. Европе в новых условиях придется искать свою субъектность и становиться более прагматичной в отношениях с РФ. Это же обстоятельство естественным образом снизит агрессивность НАТО на восточном направлении — Североатлантическому альянсу точно станет не до принятия новых членов.

Во-вторых, если Франция не захочет, чтобы США и Великобритания продолжали и дальше не считаться с ее интересами, то Парижу придется налаживать отношения с Москвой. Альтернатива этому весьма печальна — продолжение существования Франции в ею же организованной изоляции.

В-третьих, после рождения AUKUS у Пекина появляются новые весомые причины для дальнейшего укрепления политического, экономического и военно-технического сотрудничества с Москвой.

Подчеркнем еще раз — в краткосрочной перспективе AUKUS России вполне выгоден, чего нельзя сказать о перспективе долгосрочной.

Следуя логике развития ситуации, можно предположить, что дальнейшей стадией строительства AUKUS станет втягивание в данный альянс Индонезии, Филиппин, Индии и Японии. Военное усиление Японии в рамках AUKUS способно серьезно изменить баланс сил на Дальнем Востоке, что поставит Россию перед необходимостью наращивания своего военного присутствия в регионе. Такой сценарий развития событий более чем вероятен, и Москве к нему следует начинать готовиться уже сегодня.