Тайвань подал заявку на вступление в транстихоокеанское торговое партнерство

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первой личной встрече лидеров «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), сосредоточении в западной части Тихого океана сразу трех авианосных ударных групп, спорах между Пекином и Тайбэем из-за возможного членства во Всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП), а также ликвидации самого разыскиваемого террориста Индонезии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Вашингтоне 24 сентября состоялась первая личная встреча лидеров США, Австралии, Индии и Японии в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), который во многом направлен на сдерживание Китая.

«Саммит Quad — это возможность переориентировать нас и весь мир на Индо-Тихоокеанский регион и на наше видение того, чего мы надеемся достичь», — говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встречи.

Вашингтон, Нью-Дели, Токио и Канберра вновь подтвердили приверженность продвижению свободного и открытого порядка, основанного на правилах, а также пообещали ответить на вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Планируется запустить сотрудничество по киберпространству и космосу, включая обмен спутниковыми данными. Помимо этого, участники будут укреплять безопасность цепочек поставок полупроводников, бороться с климатическим кризисом, наращивать производство и поставки вакцин от COVID-19.

Here are glimpses from the Quad leaders meeting. The discussions with @POTUS @JoeBiden, PM @ScottMorrisonMP and PM @sugawitter were extensive and productive. pic.twitter.com/cNedF0XRz6 — Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2021

Среди региональных вопросов лидеры «Четверки» особо отметили поддержку центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призывали к прекращению насилия в Мьянме и полной денуклеаризации Северной Кореи, а также приветствовали новую стратегию Европейского союза по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, обнародованную на прошлой неделе.

Подобные саммиты на высшем уровне предложено проводить ежегодно. При этом формат взаимодействия стран Quad все дальше выходит за рамки изначально заявленных проблем безопасности и постепенно включает вопросы торгово-экономического и гуманитарного характера.

President Biden is hosting the first in-person Quad leaders summit. pic.twitter.com/jkpxvhNxNJ — Jenny Leonard (@jendeben) September 24, 2021

Южно-Китайское море

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем USS Ronald Reagan вошла в Южно-Китайское море (ЮКМ) через Малаккский пролив. Совместно с региональными союзниками и партнерами американцы намерены проводить операции по обеспечению безопасности на море и свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

АУГ была переброшена в район операций 7-го флота США из Аравийского моря. Ранее 5-е авианосное воздушное крыло, базирующееся на авианосце, прикрывало американские и коалиционные силы во время вывода войск из Афганистана.

USS Ronald Reagan (CVN-76) CSG entering South China Sea. pic.twitter.com/nR67XmfWnv — Billy (@pjonesbilly) September 25, 2021

Тем временем оперативная группа ВМФ Австралии в составе HMAS Canberra, HMAS Anzac и HMAS Sirius посетила военно-морскую базу Камрань во Вьетнаме. Ранее австралийские корабли совершили подобные визиты в Бруней, Сингапур, Малайзию и Таиланд в рамках ежегодной программы «Индо-Тихоокеанские усилия», запущенной Канберрой в 2017 году.

Посещение вьетнамского порта Камрань прошло на фоне активного обсуждения странами региона нового пакта о безопасности AUKUS между Великобританией, США и Австралией. Канберра всеми силами пытается заверить государства Юго-Восточной Азии, что не откажется от поддержки центральной роли АСЕАН и не будет способствовать распространению ядерного оружия.

Thank you ???????? for your warm welcome of the ???????? #IndoPacificEndeavour21 Task Group. We look forward to deepening naval cooperation as part of our #StrategicPartnership and working together to promote maritime security in the region. #YourADF pic.twitter.com/RYCBW7ZBR8 — Robyn Mudie ???????? (@AusAmbVN) September 20, 2021

Также важно обратить внимание, что 23 сентября еще одна американская АУГ во главе с USS Carl Vinson была замечена вблизи японской Окинавы. А британский авианосец HMS Queen Elizabeth расположен возле Гуама и в первой половине октября примет участие в учениях Bersama Gold 2021 у берегов Малайзии и Сингапура. Таким образом, сейчас в западной части Тихого океана впервые с 2017 года находятся сразу три авианосные ударные группы.

Индонезия

В провинции Центральный Сулавеси 18 августа ликвидирован Али Калора, лидер террористической группировки «Моджахеды Восточной Индонезии» (МВИ), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Самого разыскиваемого боевика Индонезии, которому удавалось скрываться более десяти лет, выследил совместный отряд военных и полиции в горном районе округа Париги-Моутонг. В перестрелке также был убит еще один член группировки по имени Джака Рамадан.

По данным властей, количество активных террористов МВИ сейчас составляет менее пяти человек. Таким образом, у сил безопасности впервые появилась возможность полностью уничтожить группировку и завершить самую затяжную контртеррористическую операцию, продолжающуюся с 2015 года.

#Indonesia: Ali Kalora, leader of #ISEAP (former Muhajidin Indonesia #Timur, #MIT), was killed by Security Forces along with Jaka Ramadan in #Poso, #Sulawesi.



A standard Colt 603 (M16A1) rifle was seized—which is very common in the region and doesn't seem to be a status weapon. pic.twitter.com/m2PlzdCjvd — War Noir (@war_noir) September 19, 2021

Таиланд

В провинции Паттани на юге страны вечером 22 сентября боевики бросили три ручные гранаты в будку охраны из проезжавшего автомобиля. В результате теракта погиб один человек.

Находящийся на посту рейнджер был тяжело ранен и умер по дороге в больницу. Сержант, который также дежурил в будке охраны, получил легкие повреждения. Одна не взорвавшаяся граната была позже обезврежена саперами.

Ответственность за нападение не взяла ни одна из действующих на юге сепаратистских группировок. Премьер-министр и министр обороны Прают Чан-Оча призвал силы безопасности немедленно привлечь виновных к ответственности. Он также приказал МВД Таиланда быть готовым к переброске дополнительных подразделений для оказания помощи в поддержании мира в проблемных провинциях, населенных преимущественно мусульманами-малайцами.

Тайвань

Тайвань подал заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), которое объединяет 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На прошлой неделе такой же шаг сделал Пекин, что ставит участников объединения перед сложным выбором.

Созданное изначально по инициативе США региональное партнерство исключало Китай из интеграционных процессов в АТР. После выхода в 2017 году американцев из соглашения, ключевую роль в ВПТТП взяла на себя Япония.

Находясь в Нью-Йорке японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что Токио приветствует заявку Тайваня как «чрезвычайно важного партнера Японии», который разделяет базовые ценности.

Пекин выступил категорически против участия Тайваня во Всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве. КНР постарается приложить все усилия, чтобы не допустить вступления острова региональное торговое объединение.

«В этом мире есть только один Китай, и Тайвань не может быть отделен от Китая. Мы решительно выступаем против участия Тайваня в каких-либо официальных соглашениях или организациях. Позиция Китая в этом вопросе предельно ясна», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД КНР.

На фоне возникших разногласий 23 сентября Пекин очередной раз пошел на демонстрацию силы, отправив в опознавательную зону ПВО Тайваня 24 военных самолета, включая истребители и бомбардировщики.

24 Chinese Warplanes Enter Taiwan's Air Space - Share about war news: China has flown 19 aircraft into Taiwan's air space, including 14 fighters and two nuclear-capable bombers in one of the largest sorties in months Daily Mail: China flies 19 aircraft… https://t.co/N6VtCHUc3D pic.twitter.com/LgF87kzIGg — NEWS UPDATE (@baztand) September 23, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.

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