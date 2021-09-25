Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 19:55
19:54
Общество
Здание в ганзейском стиле станет архитектурной доминантой калининградского курорта
19:52
Политика
Лавров призвал США отказаться от попыток переделать другие страны
19:50
Политика
Лавров: власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК
19:49
Экономика
Росреестр сообщил о рекордных выдачах ипотеки в Москве
19:49
Армия
Лавров: для диалога по Сирии необходимо снять ограничения на военные контакты РФ и США
19:47
Происшествия
СК по Новосибирску проверяет факт избиения школьника одноклассниками
19:45
Политика
Лавров сообщил о подготовке контактов МИД России с Госдепом США
19:44
Весь мир
Ультиматум Махмуда Аббаса: Израилю дают год на уход из Палестины
19:43
Армия
Лавров: Россия действует в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН
19:41
Политика
Лавров: Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу
Все новости

Президент Казахстана Токаев утвердил новую концепцию вооруженных сил до 2030 года

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:54
Армия
Президент Казахстана Токаев утвердил новую концепцию вооруженных сил до 2030 года
flickr.com  /  UN Geneva

Нур-Султан, 25 сентября. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев утвердил новую концепцию строительства и развития вооруженных сил страны до 2030 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что основой для разработки новой концепции стала современная военно-политическая обстановка. Главной целью концепции является повышение обороноспособности государства и обеспечение боеготовности армии, включая расширение возможностей вооруженных сил в случае возникновения кризисной ситуации.

«Впервые в истории Казахстана планируется формирование элементов эффективной системы воздушно-космической и противоракетной обороны. С учетом огромной территории страны и протяженности границ предусмотрены меры по повышению мобильности войск за счет наращивания сил и средств военно-транспортной авиации», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в оперативно-стратегических маневрах «Отпантау-2021» ВС Казахстана были задействованы боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» российского производства. Видео применения «Терминаторов» опубликовано военным ведомством республики.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Президент Казахстана Токаев утвердил новую концепцию вооруженных сил до 2030 года
токаев новая концепция армия казахстана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru