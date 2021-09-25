Президент Казахстана Токаев утвердил новую концепцию вооруженных сил до 2030 года

Нур-Султан, 25 сентября. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев утвердил новую концепцию строительства и развития вооруженных сил страны до 2030 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что основой для разработки новой концепции стала современная военно-политическая обстановка. Главной целью концепции является повышение обороноспособности государства и обеспечение боеготовности армии, включая расширение возможностей вооруженных сил в случае возникновения кризисной ситуации.

«Впервые в истории Казахстана планируется формирование элементов эффективной системы воздушно-космической и противоракетной обороны. С учетом огромной территории страны и протяженности границ предусмотрены меры по повышению мобильности войск за счет наращивания сил и средств военно-транспортной авиации», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в оперативно-стратегических маневрах «Отпантау-2021» ВС Казахстана были задействованы боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» российского производства. Видео применения «Терминаторов» опубликовано военным ведомством республики.