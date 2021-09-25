Екатерина Вилкова призналась, что до свадьбы у нее с мужем была только духовная близость

Москва, 25 сентября. Актриса Екатерина Вилкова рассказала, как начинались ее отношения с актером Ильей Любимовым, который впоследствии стал ее мужем.

По словам артистки, она из тех людей, которые способны любить одного человека всю жизнь. Вилковой с самого детства хотелось найти одного мужчину «раз и навсегда», хотя судьба будто давала актрисе понять, что так не бывает. До встречи с будущим мужем у артистки были серьезные отношения, но каждый раз что-то не получалось.

«А здесь пришел чувак и предложил такую странную схему. Была только духовная близость до свадьбы», — призналась Вилкова в эфире передачи «2 Верник 2» на канале «Культура».

Как отметила артистка, в тот момент это вызвало у нее определенное доверие к Любимову. По словам актрисы, это доверие сохраняется до сих пор. Ведущий Игорь Верник с иронией спросил у Вилковой, как у супругов появились дети, если у них только духовная близость.

«Мы усыновили их», — пошутила в ответ актриса.

Екатерина Вилкова ранее признавалась, что ее детство и юность прошли в нищете. Артистке доводилось жить в деревянном бараке без горячей воды, но, несмотря на это, она вспоминает свои ранние годы с теплотой.