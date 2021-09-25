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Более 100 членов тунисской партии «Ан-Нахда» ушли в отставку
Весь мир
Более 100 членов тунисской партии «Ан-Нахда» ушли в отставку
Global Look Press  /  Chedly Ben Ibrahim

Тунис, 25 сентября. Более 100 видных лидеров тунисской партии «Ан-Нахда» —как столичных, так и региональных ее подразделений —подали в отставку в знак протеста против так называемого «неправильного политического выбора» своего руководства.

Пожелавшие уволиться заявили, что внутренние реформы организации потерпели провал, и обвинили начальство в неспособности противостоять новым обстоятельствам на фоне введенных главой республики Каисом Саидом «исключительных мер», что привело к изоляции их движения. Среди 113 отколовшихся членов партии фигурируют 8 депутатов парламента, работа которого заморожена по решению президента, а также несколько бывших министров, в первую очередь —Абдель Латиф аль-Макки, Самир Дело, Мухаммад ибн Салим и Тауфик ас-Саиди.

Подавшие в отставку разочаровались также неумением «Ан-Нахды» образовать общий фронт для противостояния «неминуемой авторитарной угрозе» принятых 22 сентября мер.

По словам источника из движения, прямые причины ухода партийных деятелей связаны с составом нового исполнительного аппарата, представленного в пятницу вечером на заседании совета руководства. Большинство отколовшихся активистов не согласны с выдвинутыми главой «Ан-Нахды» Рашидом Ганнуши кандидатами.

Массовые отставки являются ударом по исламистской партии, назвавшей действия Саида «переворотом против Конституции» и призвавшей людей объединиться и защитить демократию мирными средствами. Кроме того, днем ранее тунисский профсоюз потребовал диалога и предупредил об опасности сосредоточения власти в руках одного человека и внесения поправок в основные законы.

В конце июля Каис Саид уволил премьер-министра и приостановил работу парламента. Только близкая к президенту Народная партия и пять других небольших политических организаций выразили поддержку данным мерам, предложив свое участие в подготовке реформ.

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тунис каис саид ан-нахда
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