«Зенит» упрочил лидерство в таблице РПЛ после домашней победы над «Крыльями»

Санкт-Петербург, 25 сентября. Футболисты «Зенита» добились волевой победы над «Крыльями Советов» в матче девятого тура чемпионата России сезона-2021/22.

Встреча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» прошла 25 сентября на петербургском стадионе «Газпром Арена». На 14-й минуте игры счет открыл полузащитник гостей Антон Зиньковский. Он поразил ворота Станислава Крицюка ударом из-за пределов штрафной. На 35-й минуте счет в матче сравнял Артем Дзюба. Габаритный форвард точно пробил головой после подачи Клаудиньо с углового. На 79-й минуте Дзюба заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

Благодаря победе со счетом 2:1 «Зенит» набрал 23 очка, увеличив отрыв от «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с десятью очками остались на девятой позиции.

Ранее столичный «Локомотив» не смог обыграть «Химки» в стартовом матче девятого тура РПЛ. Встреча в Московской области завершилась нулевой ничьей.