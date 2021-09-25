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Володин поблагодарил Путина за оценку работы Госдумы прошлого созыва
Политика
Володин поблагодарил Путина за оценку работы Госдумы прошлого созыва
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 25 сентября. Государственная дума седьмого созыва ставила выше всего интересы страны. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он принял участие во встрече президента Владимира Путина с лидерами фракций, прошедших в Госдуму нового, восьмого, созыва. Володин пока остается спикером нижней палаты парламента, нового председателя выберут в ходе первого заседания.

Владимир Путин ранее предложил переизбрать Володина на пост спикера. Он подчеркнул, что считает его достойным этой должности. Политик поблагодарил президента за оценку работы Госдумы седьмого созыва. Володин пообещал оправдать доверие главы государства.

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